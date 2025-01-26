Частное предприятие допустило свалку строительных отходов в ЯНАО

Общество с ограниченной ответственностью устроило в Ноябрьске (ЯНАО) несанкционированную свалку, на территории которой сотрудники природоохранного ведомства обнаружили строительные отходы и полиэтилен. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры в соцсетях.
«Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований земельного законодательства ООО „Мегаполис“. Установлено, что предприятие, являясь собственником земельного участка, расположенного в границах Ноябрьска, допустило на открытых участках почвы стихийное размещение отходов производства и потребления: лом железобетона, полиэтилен, отходы строительных работ», — написали на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.
Предприятие бездействовало и не спешило ликвидировать свалку, что причиняло ущерб окружающей среде. Поэтому природоохранный прокурор предъявил иск в суд, который удовлетворил его требования — несанкционированную свалку ООО «Мегаполис» обязаны устранить. Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры.
Ранее URA.RU сообщало, что на въезде в село Овгорт Шурышкарского района ЯНАО образовалась свалка. Местные жители в соцсетях выражают беспокойство, отмечая, что проблема накопления отходов остается нерешенной на протяжении многих лет.
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