26 января 2025
25 января 2025
24 января 2025

Частное предприятие допустило свалку строительных отходов в ЯНАО

ООО «Мегаполис» устроило несанкционированную свалку в Ноябрьске
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске обнаружили несанкционированную свалку
В Ноябрьске обнаружили несанкционированную свалку Фото:

Общество с ограниченной ответственностью устроило в Ноябрьске (ЯНАО) несанкционированную свалку, на территории которой сотрудники природоохранного ведомства обнаружили строительные отходы и полиэтилен. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры в соцсетях.

«Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований земельного законодательства ООО „Мегаполис“. Установлено, что предприятие, являясь собственником земельного участка, расположенного в границах Ноябрьска, допустило на открытых участках почвы стихийное размещение отходов производства и потребления: лом железобетона, полиэтилен, отходы строительных работ», — написали на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

Предприятие бездействовало и не спешило ликвидировать свалку, что причиняло ущерб окружающей среде. Поэтому природоохранный прокурор предъявил иск в суд, который удовлетворил его требования — несанкционированную свалку ООО «Мегаполис» обязаны устранить. Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что на въезде в село Овгорт Шурышкарского района ЯНАО образовалась свалка. Местные жители в соцсетях выражают беспокойство, отмечая, что проблема накопления отходов остается нерешенной на протяжении многих лет.

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Общество с ограниченной ответственностью устроило в Ноябрьске (ЯНАО) несанкционированную свалку, на территории которой сотрудники природоохранного ведомства обнаружили строительные отходы и полиэтилен. Об этом URA.RU стало известно из сообщения окружной прокуратуры в соцсетях. «Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований земельного законодательства ООО „Мегаполис“. Установлено, что предприятие, являясь собственником земельного участка, расположенного в границах Ноябрьска, допустило на открытых участках почвы стихийное размещение отходов производства и потребления: лом железобетона, полиэтилен, отходы строительных работ», — написали на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Предприятие бездействовало и не спешило ликвидировать свалку, что причиняло ущерб окружающей среде. Поэтому природоохранный прокурор предъявил иск в суд, который удовлетворил его требования — несанкционированную свалку ООО «Мегаполис» обязаны устранить. Исполнение решения суда находится на контроле у прокуратуры. Ранее URA.RU сообщало, что на въезде в село Овгорт Шурышкарского района ЯНАО образовалась свалка. Местные жители в соцсетях выражают беспокойство, отмечая, что проблема накопления отходов остается нерешенной на протяжении многих лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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