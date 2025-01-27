В ЯНАО продали крупный бизнес-центр

В Салехарде продали бизнес-центр «Ямал-Плаза»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнес-центр в Салехарде ушел с молотка
Бизнес-центр в Салехарде ушел с молотка Фото:

Бизнес-центр «Ямал-Плаза», который находится в центре Салехарда, — продали. Об этом стало известно из сообщения на сайте «PROбанкротство».

«Объект расположен на пересечении основных транспортных магистралей города является единственным в городе многофункциональным офисно-деловым центром. Продажа актива происходит в рамках реализации 100% долей ООО „РИДЖЕНС“ и права (требования) к этой компании. Бизнес-центр „Ямал-Плаза“ является основным активом данной компании», — сообщили на сайте «PROбанкротство».

Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал-плаза» вошел в топ самых дорогих и неликвидных недвижимостей ЯНАО. Крупнейший бизнес-центр в Салехарде продавался несколько лет. В 2021 году его реализовывала компания «Торги.ру» через платформу Avito. Позже, в связи с банкротством компании «СК Континент», которая владела бизнес-центром, его выставил на продажу банк ВТБ. Стоил объект — 646 млн рублей.

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Бизнес-центр «Ямал-Плаза», который находится в центре Салехарда, — продали. Об этом стало известно из сообщения на сайте «PROбанкротство». «Объект расположен на пересечении основных транспортных магистралей города является единственным в городе многофункциональным офисно-деловым центром. Продажа актива происходит в рамках реализации 100% долей ООО „РИДЖЕНС“ и права (требования) к этой компании. Бизнес-центр „Ямал-Плаза“ является основным активом данной компании», — сообщили на сайте «PROбанкротство». Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал-плаза» вошел в топ самых дорогих и неликвидных недвижимостей ЯНАО. Крупнейший бизнес-центр в Салехарде продавался несколько лет. В 2021 году его реализовывала компания «Торги.ру» через платформу Avito. Позже, в связи с банкротством компании «СК Континент», которая владела бизнес-центром, его выставил на продажу банк ВТБ. Стоил объект — 646 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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