Бизнес-центр «Ямал-Плаза», который находится в центре Салехарда, — продали. Об этом стало известно из сообщения на сайте «PROбанкротство».
«Объект расположен на пересечении основных транспортных магистралей города является единственным в городе многофункциональным офисно-деловым центром. Продажа актива происходит в рамках реализации 100% долей ООО „РИДЖЕНС“ и права (требования) к этой компании. Бизнес-центр „Ямал-Плаза“ является основным активом данной компании», — сообщили на сайте «PROбанкротство».
Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал-плаза» вошел в топ самых дорогих и неликвидных недвижимостей ЯНАО. Крупнейший бизнес-центр в Салехарде продавался несколько лет. В 2021 году его реализовывала компания «Торги.ру» через платформу Avito. Позже, в связи с банкротством компании «СК Континент», которая владела бизнес-центром, его выставил на продажу банк ВТБ. Стоил объект — 646 млн рублей.
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