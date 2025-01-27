Тюменцам рассказали, как сделать капремонт их домов вне очереди

Жители Тюменской области могут ускорить капитальный ремонт их жилья, изменив прописанные в региональной программе сроки проведения работ. Об этом URA.RU сообщил руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Константин Самосватов. Что именно нужно сделать, чтобы приблизить желанный комфорт — в материале URA.RU.
Перенос сроков капремонта стал возможен в России меньше полугода назад. Изменения в программу были внесены на федеральном уровне, а затем заработали и на уровне регионов, в том числе — Тюменской области.
Экспертиза
Первое, что должны сделать жители, которые хотят побыстрее получить обновленные кровли или современные лифты — заказать техническую экспертизу. Это делается в частном порядке, решение может быть принято на общем собрании собственников квартир.
Подобные экспертизы проводят различные негосударственные компании. Расценки на их услуги зависят от множества факторов. Как правило, если принято решение о проведении экспертизы, ее стоимость делится поровну на всех собственников жилых помещений.
Заявление
Как только получен результат экспертизы, можно делать выводы: стоит ли надеяться на перенос сроков капремонта. В случае, если состояние дома оставляет желать лучшего, можно переходить к следующему этапу — подаче документов.
В пакет необходимо включить итоги экспертизы и заявление от жителей многоквартирного дома. Все это надо передать на рассмотрение в департамент ЖКХ Тюменской области.
Ожидание
Надеяться, что капремонт проведут сразу после рассмотрения документов, не стоит. По словам руководителя фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Константина Самосватова, планирование работ происходит трехлетними периодами.
«Это технические особенности. Прежде, чем провести ремонт, надо составить проектно-сметную документацию. Затем эти документы проходят экспертизу. Следующим этапом мы определяем на торгах подрядчика, и только после этого начинаются сами работы», — пояснил URA.RU Самосватов.
Таким образом, даже если удастся доказать, что вашему дому срочно нужно восстановление, надеяться на моментальную починку изношенных конструкций не стоит. Самый короткий срок, на который можно рассчитывать — это ремонт в течение ближайших трех лет.
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