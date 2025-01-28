Советника свердловского губернатора задержали с оружием

28 января 2025 в 19:03 Размер текста - 17 +

Лачимову (справа) грозит штраф или лишение права на охоту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В заказнике «Среднинский бор» задержали вооруженного экс-главу администрации Тавды Виктора Лачимова, нынешнего советника губернатора Свердловской области. Его обнаружил охотовед на особо охраняемой территории. Информацию об этом URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «В угодьях, о которых идет речь, водятся лоси, косули, кабаны, боровые виды птиц: глухари, тетеревы и другая живность. К счастью для подозреваемого, он не успел воспользоваться своим оружием. В противном случае история закончилась бы возбуждением уголовного дела», — сказал Горелых. По его словам, на Лачимова уже составлен административный протокол по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). В случае признания его вины экс-мэра ожидает штраф или лишение права на охоту на срок до двух лет. Виктор Лачимов ушел в отставку с поста главы Тавды в конце мая 2021 года. Это произошло на фоне слухов о коррупции, связанных с нарушениями в декларации о доходах. Но сам Лачимов говорил, что уволился по собственному желанию — по состоянию здоровья, и анонсировал операции. Он возглавлял Тавду с 2010 года, и в свердловской политтусовке считался одним из немногих глав, не стесняющихся острых высказываний, эмоций и резонанса. К примеру, в 2020-м, в разгар пандемии коронавируса, он выпускал видеообращения, где говорил о катастрофической заболеваемости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В заказнике «Среднинский бор» задержали вооруженного экс-главу администрации Тавды Виктора Лачимова, нынешнего советника губернатора Свердловской области. Его обнаружил охотовед на особо охраняемой территории. Информацию об этом URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «В угодьях, о которых идет речь, водятся лоси, косули, кабаны, боровые виды птиц: глухари, тетеревы и другая живность. К счастью для подозреваемого, он не успел воспользоваться своим оружием. В противном случае история закончилась бы возбуждением уголовного дела», — сказал Горелых. По его словам, на Лачимова уже составлен административный протокол по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты). В случае признания его вины экс-мэра ожидает штраф или лишение права на охоту на срок до двух лет. Виктор Лачимов ушел в отставку с поста главы Тавды в конце мая 2021 года. Это произошло на фоне слухов о коррупции, связанных с нарушениями в декларации о доходах. Но сам Лачимов говорил, что уволился по собственному желанию — по состоянию здоровья, и анонсировал операции. Он возглавлял Тавду с 2010 года, и в свердловской политтусовке считался одним из немногих глав, не стесняющихся острых высказываний, эмоций и резонанса. К примеру, в 2020-м, в разгар пандемии коронавируса, он выпускал видеообращения, где говорил о катастрофической заболеваемости.