29 января 2025

Цены на бензин в Тюменской области установили новый исторический максимум

Стоимость бензина в Тюменской области превысила 60 рублей за литр
© Служба новостей «URA.RU»
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Цена на бензин растет от неделе к неделе
Цена на бензин растет от неделе к неделе Фото:

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 60 рублей. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices. В конце сентября 2024 года исторический максимум был зафиксирован на отметке в 58 рублей.

«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 60 рублей 02 копейки», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 27 января 2025 года.

Цена топлива марки АИ-92 также превысила показатели прошлого года. В конце сентября 2024 года исторический максимум был зафиксирован на отметке 52 рубля 65 копеек за литр. Данные от 27 января 2025 года установили новый рекорд — 54 рубля 50 копеек.

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Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 60 рублей. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices. В конце сентября 2024 года исторический максимум был зафиксирован на отметке в 58 рублей. «Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 60 рублей 02 копейки», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 27 января 2025 года. Цена топлива марки АИ-92 также превысила показатели прошлого года. В конце сентября 2024 года исторический максимум был зафиксирован на отметке 52 рубля 65 копеек за литр. Данные от 27 января 2025 года установили новый рекорд — 54 рубля 50 копеек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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