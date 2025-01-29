Цены на бензин в Тюменской области установили новый исторический максимум

Средняя стоимость бензина марки АИ-95 в Тюмени выросла до 60 рублей. Такие данные представлены на официальном сайте мониторинга Fuelprices. В конце сентября 2024 года исторический максимум был зафиксирован на отметке в 58 рублей.
«Стоимость бензина, Тюмень. Средняя цена топлива АИ-95 — 60 рублей 02 копейки», — указано на сервисе. Такие данные актуальны на 27 января 2025 года.
Цена топлива марки АИ-92 также превысила показатели прошлого года. В конце сентября 2024 года исторический максимум был зафиксирован на отметке 52 рубля 65 копеек за литр. Данные от 27 января 2025 года установили новый рекорд — 54 рубля 50 копеек.
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