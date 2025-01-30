Какие праздники отмечают 31 января: что нельзя делать в этот день

Пятница 31 января 2025 года обещает быть насыщенным днем, полным разнообразных праздников и событий. Международный день ювелира, неофициальный День рождения русской водки, православные памятные даты, народный Афанасьев день — каждый сможет найти серди этих торжеств что-то интересное для себя. Как отметить эти праздники и какие традиции с ними связаны, читайте в материале URA.RU.
Международные праздники 31 января 2025
Международный день ювелира
Ежегодно 31 января представители одной из самых творческих и древних профессий — ювелиры — отмечают свой профессиональный праздник. Идея его учреждения родилась в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России» в Костроме, а окончательное решение было принято в 2008 году на международном фестивале молодых ювелиров в Ташкенте.
Дата 31 января была выбрана неслучайно — именно в январе мастера-ювелиры традиционно регистрируют свои клейма, подтверждающие авторство и качество изделий. А история ювелирного дела насчитывает не одно тысячелетие — украшать себя люди любили во все времена. Родиной тонкого ювелирного искусства считается Древняя Греция, откуда пошли традиции резьбы по камню и изготовления изделий из драгоценных металлов.
На Руси ювелирное ремесло начало активно развиваться в 9-12 веках. Его центрами в разное время были Великий Устюг, Вологда, Кострома, Ярославль, Москва и другие старинные русские города. В 17-19 веках особую популярность получили украшения с уральскими и сибирскими самоцветами, а также фирма Карла Фаберже, ставшая поставщиком императорского двора.
Сегодня ювелирная отрасль переживает новый подъем. Современные мастера сочетают лучшие традиции прошлого с инновационными технологиями и модными трендами. Международный день ювелира — это повод отдать дань уважения их кропотливому труду и вдохновенному творчеству.
День рождения русской водки
31 января в России неофициально отмечается День рождения водки. Связано это с тем, что 31 января 1865 года знаменитый химик Дмитрий Менделеев защитил свою докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», посвященную изучению удельного веса растворов спирта различной концентрации. Распространено заблуждение, что именно Менделеев изобрел 40-градусную водку. На самом деле ученый лишь теоретически обосновал оптимальную крепость алкогольного напитка.
История водки в России имеет гораздо более древние корни. Первые упоминания о «хлебном вине» или «горячем вине» — крепких алкогольных напитках, получаемых методом дистилляции, относятся к 15 веку. А к 16 столетию производство водки приобрело промышленные масштабы и стало важной статьей государственных доходов.
Само слово «водка» впервые встречается в письменных источниках в 1533 году. А рецепт классической русской водки — смеси спирта и воды в идеальной по вкусовым качествам пропорции 40% оформился только к концу 19 века. При этом технология очистки спиртового сырья постоянно совершенствовалась.
В советский период водка окончательно закрепилась в статусе «национального» напитка, а определение «русская» по отношению к ней стало привычным. В 1982 году советская делегация даже предложила на международной конференции по регистрации географических названий закрепить за СССР приоритет на использование слова «водка». Однако другие страны с этой инициативой не согласились.
В современной России водка остается одним из самых популярных крепких алкогольных напитков. При этом культура ее потребления становится более цивилизованной. Сегодняшние потребители выбирают качество, а не количество. Но важно помнить, что употребление алкоголя, а тем более крепкого, сильно вредит здоровью и вызывает привыкание.
Православные праздники 31 января 2025
День памяти святителей Афанасия и Кирилла
Православная церковь 31 января чтит память двух великих святителей и богословов — Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских. Они жили в 4-5 веках , в эпоху бурных христологических споров и боролись с ересями за чистоту православной веры.
Святитель Афанасий, прозванный Великим, родился около 297 года в Александрии. С детства он любил церковь и даже играл со сверстниками в священнослужителей. В 326 году в возрасте 30 лет Афанасий стал архиепископом Александрийским. На этом посту он развернул непримиримую борьбу против арианской ереси, отрицающей единосущность Христа Богу-Отцу. За свою принципиальность Афанасию пришлось пережить много гонений и провести 20 лет в изгнании. Но он стойко и неустанно отстаивал истины веры вплоть до своей кончины в 373 году.
Продолжателем дела святителя Афанасия стал святой Кирилл Александрийский (376-444). С юных лет он изучал Священное Писание и прославился своей богословской ученостью. В 412 году Кирилл был избран архиепископом Александрийским. Главной его заботой стала борьба с несторианской ересью, искажающей учение о Богочеловечестве Христа и Приснодевстве Богородицы. Святитель Кирилл сыграл ключевую роль в разоблачении Нестория на Третьем Вселенском соборе 431 года. Перу Кирилла принадлежит немало богословских трудов, в том числе толкования на Евангелия.
Православная Церковь прославляет святителей Афанасия и Кирилла как великих столпов веры, которые не только словами, но и самой жизнью и исповедническим подвигом утверждали истину Православия. Их молитвы помогают верующим и сегодня хранить чистоту христианского учения среди искушений и соблазнов современного мира.
День памяти преподобных Кирилла и Марии Радонежских
31 января Русская Православная Церковь празднует память преподобных Кирилла и Марии — родителей величайшего русского святого преподобного Сергия Радонежского. Они жили в конце 13 — начале 14 века в окрестностях Ростова Великого.
Супруги принадлежали к боярскому роду и отличались искренней верой и благочестием. У них уже был сын Стефан, когда Господь даровал им еще одного ребенка — будущего святого Сергия, в миру Варфоломея. Согласно житию, еще во чреве матери младенец трижды прокричал во время литургии, чем поверг всех в изумление.
Кирилл и Мария дали обет посвятить сына на служение Богу, если он родится здоровым. Так и случилось. Родители с ранних лет прививали мальчику любовь к молитве и храму, воспитывали в духе христианских добродетелей. Хотя грамота давалась Варфоломею нелегко, благодаря помощи Божией он быстро превзошел в знаниях своих братьев.
Когда Варфоломей вырос, он твердо решил стать монахом. Но родители просили сына повременить с постригом, чтобы успеть позаботиться о них в старости. Благочестивый юноша со смирением подчинился воле отца и матери. Лишь перед самой кончиной в середине 14 века Кирилл и Мария приняли схиму в Покровском Хотьковском монастыре, где вскоре и преставились.
Только после смерти родителей Варфоломей смог исполнить заветное желание своего сердца — принять монашество с именем Сергий. Он прославился великими духовными подвигами и основал знаменитую Троицкую обитель, ставшую центром русского иночества. На протяжении всей жизни преподобный Сергий с особой теплотой и благоговением вспоминал своих благочестивых родителей.
В 1992 году Архиерейский собор Русской православной церкви причислил Кирилла и Марию Радонежских к лику святых. Их нетленные мощи и поныне почивают в Покровском соборе Хотьковского монастыря. К преподобным супругам верующие обращаются с молитвами о семейном благополучии, рождении и воспитании детей.
Народный праздник Афанасьев день
На Руси 31 января отмечали народный праздник Афанасий-ломонос. Такое название он получил в честь резкого похолодания, которое обычно наступало в эти дни. Считалось, что с Афанасия начинаются самые лютые морозы, которые могут заломать человека: «Пришел Афанасий-ломонос — береги щеки и нос».
По этому поводу существовало множество поговорок: «Афанасий да Кирилло забирают за рыло», «Афанасий-ломонос — дерет щеки, трет нос». Однако сильный мороз в этот день воспринимали положительно — верили, что хорошо промерзшая земля даст богатый урожай летом: «Афанасий хлеба запасет, а Ананий воду засушит».
Также считалось, что на Афанасия-ломоноса нечистая сила особенно сильна и пытается навредить людям и скотине. Поэтому существовали специальные обряды для защиты от нечисти. Например, ровно в полночь мужики брали кнуты и ходили колотить по стенам домов и хлевов, отгоняя злых духов. А женщины окуривали хозяйство дымом от печи.
Что нельзя делать 31 января
31 января на Афанасия не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу, переезжать в новый дом, начинать важные дела. Лучше было провести этот день дома в тихих хлопотах и подготовке к предстоящим зимним праздникам. Особое внимание уделялось заботе о домашних животных в морозную погоду.
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