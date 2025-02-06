В Тюменской области сняли новый выпуск программы «Сделано в России»

В Тюменской области прошли съемки нового выпуска программы «Сделано в России» с Антоном Борисовым. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.
«Съемочная группа и ведущий Антон Борисов уже посетили предприятие „Тюмень Прибор“. Также команда планирует рассказать о Боровской бумажной фабрике, инновационном научно-производственном комплексе „Тюменские Системы Водоочистки“ и других организациях региона», — сообщили в инфоцентре.
Авторы программы в своих сюжетах рассказывают о российских компаниях, которые выпускают отечественные товары и продукты. Телепередача транслируется на телеканале «Россия 24».
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