06 февраля 2025

В Тюменской области сняли новый выпуск программы «Сделано в России»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Программа выйдет в эфире телеканала «Россия 24»
Программа выйдет в эфире телеканала «Россия 24» Фото:

В Тюменской области прошли съемки нового выпуска программы «Сделано в России» с Антоном Борисовым. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

«Съемочная группа и ведущий Антон Борисов уже посетили предприятие „Тюмень Прибор“. Также команда планирует рассказать о Боровской бумажной фабрике, инновационном научно-производственном комплексе „Тюменские Системы Водоочистки“ и других организациях региона», — сообщили в инфоцентре.

Авторы программы в своих сюжетах рассказывают о российских компаниях, которые выпускают отечественные товары и продукты. Телепередача транслируется на телеканале «Россия 24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области прошли съемки нового выпуска программы «Сделано в России» с Антоном Борисовым. Об этом сообщили в информационном центре правительства региона. «Съемочная группа и ведущий Антон Борисов уже посетили предприятие „Тюмень Прибор“. Также команда планирует рассказать о Боровской бумажной фабрике, инновационном научно-производственном комплексе „Тюменские Системы Водоочистки“ и других организациях региона», — сообщили в инфоцентре. Авторы программы в своих сюжетах рассказывают о российских компаниях, которые выпускают отечественные товары и продукты. Телепередача транслируется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...