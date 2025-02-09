09 февраля 2025
08 февраля 2025

В центре Тюмени создадут деловой дом за 110 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Особенность проекта заключается в навигации - каждый коридор будет иметь свой цвет
Особенность проекта заключается в навигации - каждый коридор будет иметь свой цвет Фото:

В Тюмени в ТЦ «Центральный» создадут деловой дом, объем инвестиций составил 110 миллионов рублей. Об этом рассказал основатель группы компаний «Альянс» Александр Касьянов.

«В апреле в Тюмени будет запущена третья очередь делового дома „Касьянов“. Объем инвестиций в проект составил около 110 млн руб. Первая очередь была запущена в 2024 году, в ней уже занято 80% площадей», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на Касьянова.

Дом располагается на шестом этаже торгового центра. Особенность проекта заключается в навигации — каждый коридор будет иметь свой цвет.

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В Тюмени в ТЦ «Центральный» создадут деловой дом, объем инвестиций составил 110 миллионов рублей. Об этом рассказал основатель группы компаний «Альянс» Александр Касьянов. «В апреле в Тюмени будет запущена третья очередь делового дома „Касьянов“. Объем инвестиций в проект составил около 110 млн руб. Первая очередь была запущена в 2024 году, в ней уже занято 80% площадей», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на Касьянова. Дом располагается на шестом этаже торгового центра. Особенность проекта заключается в навигации — каждый коридор будет иметь свой цвет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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