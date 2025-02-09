В центре Тюмени создадут деловой дом за 110 миллионов рублей

Особенность проекта заключается в навигации - каждый коридор будет иметь свой цвет
В Тюмени в ТЦ «Центральный» создадут деловой дом, объем инвестиций составил 110 миллионов рублей. Об этом рассказал основатель группы компаний «Альянс» Александр Касьянов.
«В апреле в Тюмени будет запущена третья очередь делового дома „Касьянов“. Объем инвестиций в проект составил около 110 млн руб. Первая очередь была запущена в 2024 году, в ней уже занято 80% площадей», — сообщило издание «РБК Тюмень» со ссылкой на Касьянова.
Дом располагается на шестом этаже торгового центра. Особенность проекта заключается в навигации — каждый коридор будет иметь свой цвет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!