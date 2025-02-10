В Тюменскую область пытались провезти тонны томатов из Кыргызстана

В Тюменскую область пытались провезти 18 тонн томатов из Кыргызстана без сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«Вблизи российско-казахстанской границы РФ, пресечена попытка ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска. Томаты весом 18 тонн происхождением из Республики Кыргызстан ввозились без фитосанитарного сертификата. Продукция возвращена отправителю», — указано в сообщении пресс-службы.
Ранее URA.RU писало, что тюменский предприниматель пытался ввезти в регион 72 плитки дубайского шоколада. О необходимости декларировать сладости он, по его словам, не знал.
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