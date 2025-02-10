В Тюменскую область пытались провезти тонны томатов из Кыргызстана

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Овощи ввозились без фитосанитарного сертификата
Овощи ввозились без фитосанитарного сертификата Фото:

В Тюменскую область пытались провезти 18 тонн томатов из Кыргызстана без сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора.

«Вблизи российско-казахстанской границы РФ, пресечена попытка ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска. Томаты весом 18 тонн происхождением из Республики Кыргызстан ввозились без фитосанитарного сертификата. Продукция возвращена отправителю», — указано в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что тюменский предприниматель пытался ввезти в регион 72 плитки дубайского шоколада. О необходимости декларировать сладости он, по его словам, не знал. 

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В Тюменскую область пытались провезти 18 тонн томатов из Кыргызстана без сертификата. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Россельхознадзора. «Вблизи российско-казахстанской границы РФ, пресечена попытка ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска. Томаты весом 18 тонн происхождением из Республики Кыргызстан ввозились без фитосанитарного сертификата. Продукция возвращена отправителю», — указано в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что тюменский предприниматель пытался ввезти в регион 72 плитки дубайского шоколада. О необходимости декларировать сладости он, по его словам, не знал. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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