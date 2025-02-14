Какие праздники отмечают 15 февраля 2025 года: что нельзя делать в этот день

В субботу 15 февраля 2025 года в России отмечается несколько значимых праздников — как церковных, так и светских. Православные христиане празднуют один из важнейших праздников — Сретение Господне. В этот же день в стране вспоминают россиян, исполнявших интернациональный долг за пределами Отечества. Подробнее о главных православных, российских и международных праздниках — материале URA.RU.
Православный праздник 15 февраля 2025
Праздник Сретения Господня
Сретение Господне — один из 12 главных (двунадесятых) церковных праздников в православии. Он символизирует встречу человечества в лице старца Симеона с Богомладенцем Иисусом Христом. Согласно Евангелию, на 40-й день после рождения Христа Дева Мария и Иосиф Обручник пришли с младенцем в Иерусалимский храм для совершения обряда посвящения Богу.
В храме их встретил старец Симеон, который был известен своей праведной жизнью. По преданию, Святой Дух открыл ему, что он не умрет, пока не встретит Спасителя мира. Увидев Младенца Иисуса на руках у Марии, Симеон взял его на руки и, славя Бога, произнес пророческие слова: «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром».
Таким образом, праздник Сретения символизирует встречу Ветхого и Нового Заветов, ознаменовавшую начало новой эры — эры Христианства. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения, совершается особый чин освящения свечей (так называемых «громничных свечей»).
Что можно и что нельзя делать 15 февраля 2025
По народной традиции, Сретение считалось днем первой встречи зимы с весной. Считалось, что в этот день происходит последняя битва холода с теплом. Если день был холодным и ненастным — ждали затяжной и морозной весны. А если на Сретение припекало солнышко — верили, что весна будет ранней и теплой.
В этот праздник верующим рекомендуется посетить храм, исповедаться и причаститься, а также совершить добрые дела — помочь нуждающимся, навестить больных. Также на Сретение принято печь блины — круглые, румяные, символизирующие солнце.
При этом церковь не приветствует в этот день шумные застолья, увеселения, хождение в гости. Считается, что Сретение — это время для духовной работы над собой, общения с Богом. По народным приметам, в этот день не рекомендуется отправляться в дальний путь, начинать важные дела и проекты.
Российские гражданские праздники 15 февраля 2025
День памяти воинов-интернационалистов в России
15 февраля в России также отмечается государственная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Дата приурочена к завершению вывода советских войск из Афганистана в 1989 году и призвана почтить память всех россиян, которые принимали участие в боевых действиях за рубежом.
Традиционно в этот день в городах России проходят памятные мероприятия — митинги, возложения цветов к мемориалам, встречи ветеранов боевых действий. На государственных зданиях приспускаются флаги. Общественные организации проводят патриотические акции, уроки мужества в школах и вузах.
Сама дата 15 февраля была выбрана не случайно. В этот день в 1989 году последние советские войска покинули территорию Афганистана, где 10 лет исполняли интернациональный долг. В ходе афганской войны советские войска потеряли более 15 тысяч человек погибшими. Но и в последующие годы российские военнослужащие принимали участие в урегулировании военных конфликтов в разных странах, продолжая с честью защищать интересы Родины.
Именно подвиг и самоотверженность этих солдат и офицеров мы вспоминаем 15 февраля. Это дань памяти всем, кто причастен к героической и трагической афганской войне, войнам на территориях других стран, где проливали кровь и погибали советские и российские солдаты.
День войск правительственной связи в России
15 февраля в России также отмечается профессиональный праздник — День войск правительственной связи. Эта дата приурочена к созданию в 1943 году специальных подразделений связи для обеспечения коммуникации высшего командования страны.
Войска правительственной связи — это специальные воинские формирования, главной задачей которых является обеспечение устойчивого управления государством и вооруженными силами в любых условиях, в том числе в период ведения войн и при чрезвычайных ситуациях.
Они отвечают за создание и эксплуатацию систем связи высших органов государственной власти, организацию и безопасность связи в интересах обороны, безопасности и охраны правопорядка. Это закрытые и стратегические объекты: узлы и линии спецсвязи, командные пункты, защищенные пункты управления.
Военнослужащие войск правительственной связи обладают уникальными профессиональными компетенциями. Они должны не только обеспечивать бесперебойную и безопасную связь в любых условиях, но и уметь работать с новейшими телекоммуникационными и IT-технологиями, системами защиты информации.
В их задачи входит организация аудио- и видеоконференцсвязи, передачи данных, развертывание полевых узлов связи, спутниковых и радиорелейных станций. Благодаря их четкой и слаженной работе обеспечивается оперативное управление войсками, координация действий органов власти, передача секретных данных.
Международные праздники 15 февраля
Международный день операционной медсестры
Этот профессиональный праздник призван подчеркнуть важность и незаменимость работы операционных медсестер в системе здравоохранения. Инициатором учреждения даты в 2009 году выступила Европейская ассоциация операционных медицинских сестер (EORNA).
Операционные медсестры — это специалисты, которые помогают хирургам во время операций, отвечают за подготовку инструментов, контроль стерильности, уход за пациентом до, во время и после хирургического вмешательства. От их профессионализма, внимательности и ответственности напрямую зависит успех операции и жизнь пациента. Международный день операционной медсестры призван привлечь внимание к этой непростой и крайне важной профессии, подчеркнуть ее престиж и значимость.
Международный день детей, больных раком
Эта дата ежегодно отмечается 15 февраля, начиная с 2001 года, по инициативе Всемирной конфедерации родителей детей, больных раком. Ее цель — привлечь внимание общественности к проблемам детской онкологии, необходимости ранней диагностики и доступности эффективного лечения для маленьких пациентов во всем мире.
Каждый год более 300 000 детей заболевают раком. При этом в развивающихся странах выживаемость при детских онкозаболеваниях не превышает 20%, тогда как в развитых государствах этот показатель достигает 80% благодаря современным методам диагностики и лечения.
Международный день детей, больных раком, призван изменить эту несправедливую статистику. В этот день проводятся благотворительные акции по сбору средств на лечение детей, мероприятия по информированию населения о ранних симптомах онкологии у детей, конференции и круглые столы с участием врачей, ученых, представителей власти и общественных организаций.
Символом этого дня является золотая лента — знак солидарности с маленькими пациентами и их семьями, борющимися с раком. Ее прикрепляют на одежду или автомобили, чтобы выразить поддержку детям, больным раком, и привлечь внимание к этой проблеме.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.