Волочкова с презрением высказалась о российском городе

Российская балерина Анастасия Волочкова после выступления в караоке-клубе в Сочи резко раскритиковала этот город, заявив, что больше не собирается туда возвращаться. По словам экс-примы Большого театра, уровень сервиса и комфорта на южном курорте России не соответствует ее ожиданиям.
«Вот скажите, что изменилось в Сочи? Да, там прошла Олимпиада, там есть море и пляжи. Но качество сервиса, уровень комфорта и все остальное ни в какое сравнение с Мальдивами теми же не идет. Цены адские, а сути никакой, поэтому для меня это место остается колхозным», — передает «Общественная служба новостей» слова Волочковой.
Балерина подчеркнула, что привыкла к курортам другого уровня и поэтому ей тяжело отдыхать на Черноморском побережье. В то же время артистка отметила, что не относится критично ко всем российским городам. В частности, Волочкова выделила Москву и Санкт-Петербург, назвав их комфортными и благоустроенными для жизни. Женщина добавила, что в России есть множество небольших чистых городов, где приятно находиться.
По словам балерины, ее мнение о Сочи связано исключительно с личным опытом и возможностью сравнивать российские курорты с зарубежными. Волочкова также призналась, что предпочитает отдых за границей и не рассматривает отпуск в Сочи как альтернативу зарубежным направлениям.
Ранее балерина Анастасия Волочкова в беседе прокомментировала инициативу депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свинцова, предусматривающую запрет нецензурной лексики на интернет-ресурсах и в соцсетях. По мнению артистки, подобные предложения свидетельствуют о недостатке более значимых занятий у парламентариев, передает 360.ru. Волочкова отметила, что российские депутаты до сих пор не решили все ключевые политические задачи, стоящие перед страной, однако уже занимаются вопросом ограничения использования мата среди граждан.
