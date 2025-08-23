Ураган из США согреет россиян

Циклон, сформированный остатками урагана «Эрин» недавно бушевавшего в США, может привести к потеплению в Центральной России в конце августа. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
«Потеплеет в последние дни августа. Один из вариантов прогноза — это остатки урагана "Эрин" <...> По одному из вариантов, на его остатках может сформироваться циклон, который выйдет на Европу и, возможно, пройдет чуть севернее Москвы, то есть, больше дождей достанется более северным областям, а в Москве будет тепло», — поделилась синоптик с РИА Новости. Макарова однако отметила, что такой заблаговременный прогноз может быть неточным.
Ранее американские синоптики назвали ураган "Эрин" самым непредсказуемым за всю историю наблюдений, передает 360.ru. Такое явление, по мнению синоптиков, связано с климатическими изменениями. Ураган возник 11 августа как тропическая волна, которая двигалась вдоль берегов Кабо-Верде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.