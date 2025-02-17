Пермяков осудили за мошенничество с турами в Абхазию и Крым

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Мошенников отправили в колонии общего режима
Мошенников отправили в колонии общего режима Фото:

В Перми вынесли приговор пермякам, которые продавали поддельные туры в Абхазию и Крым. Их получили реальные сроки и штрафы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

«Свердловский районный суд Перми вынес приговор организатору и участникам преступной группы. Они признаны виновными в мошенничестве, покушении на мошенничество, организации незаконного образования юридического лица и незаконном образование юридического лица. Виновные получили от 5 до 7,5 лет колоний общего режима и штрафы от 200 до 250 тысяч рублей. Также суд в полном объеме удовлетворил иски потерпевших», — сообщили в ведомстве.

Установлено, что пермяк зарегистрировал несколько юрлиц по фиктивным документам и привлек к незаконной деятельности других участников. Злоумышленники продавали туры в Абхазию и Ялту через поддельные сайты, а после получения оплаты пропадали. Помимо путевок они также торговали несуществующими товарами. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей.

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В Перми вынесли приговор пермякам, которые продавали поддельные туры в Абхазию и Крым. Их получили реальные сроки и штрафы, сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. «Свердловский районный суд Перми вынес приговор организатору и участникам преступной группы. Они признаны виновными в мошенничестве, покушении на мошенничество, организации незаконного образования юридического лица и незаконном образование юридического лица. Виновные получили от 5 до 7,5 лет колоний общего режима и штрафы от 200 до 250 тысяч рублей. Также суд в полном объеме удовлетворил иски потерпевших», — сообщили в ведомстве. Установлено, что пермяк зарегистрировал несколько юрлиц по фиктивным документам и привлек к незаконной деятельности других участников. Злоумышленники продавали туры в Абхазию и Ялту через поддельные сайты, а после получения оплаты пропадали. Помимо путевок они также торговали несуществующими товарами. Общая сумма ущерба составила более 1,6 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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