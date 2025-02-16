Дочка «Газпрома» избавляется от дешевой спецтехники на месторождениях в ЯНАО

ООО «Газпром добыча Ямбург» выставило на торги лоты с предложениями о продаже подержанной спецтехники, автобусов и легковых авто с осваиваемых месторождений. Начальная цена на непрофильные активы начинается со 168 тысяч рублей, сообщается на электронной площадке «ЭТБ ГПБ».
Как следует их данных о торгах, ООО «Газпром добыча Ямбург» анонсировала ряд открытых аукционов по продаже недорогого движимого имущества — спецтехники, автобусов и легкового транспорта. Объекты продажи находятся в поселках Ямбург, Уренгой, а также на Заполярном НГКМ. В основном компания реализует погрузчики, пассажирские автобусы, грузовые и легковые автомобили.
Так, начальная цена на легковой автомобиль UAZ PATRIOT анонсируется в размере 336 тысяч рублей, на грузовой УАЗ-390945 — в 480 тысяч рублей, автобус на 12 мест ГАЗ-32212 — 396 тысяч рублей. Реализуются также гусеничный транспорт, тротуаро-уборочная машина, снегоочистители. Цены на автопогрузчики начинаются со 160 тысяч рублей.
Также «Газпром» повторно анонсировал продажу базы отдыха на реке Пур в Новом Уренгое. Впервые объект был выставлен на продажу в 2019 году. С тех пор начальная стоимость базы упала с 98,1 млн до 55 млн рублей.
В Лабытнанги (ЯНАО) на станции Обской продали здание бывшей конторы «Ленгипротранса». Объект также принадлежал ПАО «Газпром» и был реализован ООО «Теплоэнергосистемы» за 3,2 млн рублей.
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