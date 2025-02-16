16 февраля 2025

В ЯНАО ликвидировали горную добычу песка

© Служба новостей «URA.RU»
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Добыча песка в Пуровском районе велась до 2021 года
Добыча песка в Пуровском районе велась до 2021 года Фото:

В Пуровском районе ЯНАО ликвидировали горную выработку по добыче песка. Об этом сообщили в окружной прокуратуре.

«Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о недрах ООО „Уренгойгидромеханизация“. Установлено, что предприятие в 2016-2021 гг. осуществляло разведку и добычу песка на месторождении общераспространенных полезных ископаемых в Пуровском районе», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО.

Природоохранный прокурор предъявил иск в суд, который удовлетворил его требования и обязал компанию ликвидировать добычу ископаемых. На данный момент горная выработка полностью устранена, акт ликвидации подписан.

Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура регулярно проводит проверки соблюдения экологических и земельных законов на территории региона. Так, ранее была выявлена несанкционированная свалка в Ноябрьске, организованная ООО «Мегаполис». В результате судебного разбирательства компанию обязали устранить нарушения. Это подтверждает строгий подход прокуратуры к нарушителям экологических норм в регионе.

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В Пуровском районе ЯНАО ликвидировали горную выработку по добыче песка. Об этом сообщили в окружной прокуратуре. «Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о недрах ООО „Уренгойгидромеханизация“. Установлено, что предприятие в 2016-2021 гг. осуществляло разведку и добычу песка на месторождении общераспространенных полезных ископаемых в Пуровском районе», — сообщили на официальном сайте прокуратуры ЯНАО. Природоохранный прокурор предъявил иск в суд, который удовлетворил его требования и обязал компанию ликвидировать добычу ископаемых. На данный момент горная выработка полностью устранена, акт ликвидации подписан. Ямало-Ненецкая природоохранная прокуратура регулярно проводит проверки соблюдения экологических и земельных законов на территории региона. Так, ранее была выявлена несанкционированная свалка в Ноябрьске, организованная ООО «Мегаполис». В результате судебного разбирательства компанию обязали устранить нарушения. Это подтверждает строгий подход прокуратуры к нарушителям экологических норм в регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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