17 февраля 2025

На зимнике в ЯНАО организовали реверсивное движение

На трассе от Коротчаево до Нового Уренгоя ввели реверсивное движение
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Ямале зимники расчищают от снежных завалов
На Ямале зимники расчищают от снежных завалов Фото:

На участке Коротчаево — Новый Уренгой (ЯНАО) автомобильный транспорт движется колоннами в реверсивном режиме. Зимник расчищают от снега. Участников дорожного движения просят не создавать помех, сообщает окружной департамент транспорта.

«На участке Коротчаево — Новый Уренгой организовано движение колоннами в реверсивном режиме. Первая колонна выдвинулась из Коротчаево в сторону Нового Уренгоя», — сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».

Участников дорожного движения настоятельно просят не создавать помехи технике, работающей для расчистки проезда. Не следует выезжать на дорогу во время движения встречной колонны. Ранее, 17 февраля, движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп было запрещено с 21:00 часов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке Коротчаево — Новый Уренгой (ЯНАО) автомобильный транспорт движется колоннами в реверсивном режиме. Зимник расчищают от снега. Участников дорожного движения просят не создавать помех, сообщает окружной департамент транспорта. «На участке Коротчаево — Новый Уренгой организовано движение колоннами в реверсивном режиме. Первая колонна выдвинулась из Коротчаево в сторону Нового Уренгоя», — сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала». Участников дорожного движения настоятельно просят не создавать помехи технике, работающей для расчистки проезда. Не следует выезжать на дорогу во время движения встречной колонны. Ранее, 17 февраля, движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп было запрещено с 21:00 часов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...