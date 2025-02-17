На зимнике в ЯНАО организовали реверсивное движение

На участке Коротчаево — Новый Уренгой (ЯНАО) автомобильный транспорт движется колоннами в реверсивном режиме. Зимник расчищают от снега. Участников дорожного движения просят не создавать помех, сообщает окружной департамент транспорта.
«На участке Коротчаево — Новый Уренгой организовано движение колоннами в реверсивном режиме. Первая колонна выдвинулась из Коротчаево в сторону Нового Уренгоя», — сообщает telegram-канал «Дороги и транспорт Ямала».
Участников дорожного движения настоятельно просят не создавать помехи технике, работающей для расчистки проезда. Не следует выезжать на дорогу во время движения встречной колонны. Ранее, 17 февраля, движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп было запрещено с 21:00 часов.
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