18 февраля 2025

Зеленский заявил, что никто не победит в конфликте на поле боя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зеленский высказался о завершении конфликта
Зеленский высказался о завершении конфликта Фото:

В конфликте на Украине невозможно достичь победы силой оружия на поле боя. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон», — передает «Украинская Правда» слова Зеленского. Он добавил, что к миру можно прийти только путем дипломатических переговоров.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, подводя итоги двусторонней встречи, которая прошла в Саудовской Аравии заявил, что Москва и Вашингтон договорились о назначении переговорщиков по украинскому урегулированию. Дипломат отметил, что считает неприемлемым размещение на Украине контингента из стран НАТО и назвал расширение альянса прямой угрозой России, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В конфликте на Украине невозможно достичь победы силой оружия на поле боя. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон», — передает «Украинская Правда» слова Зеленского. Он добавил, что к миру можно прийти только путем дипломатических переговоров. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, подводя итоги двусторонней встречи, которая прошла в Саудовской Аравии заявил, что Москва и Вашингтон договорились о назначении переговорщиков по украинскому урегулированию. Дипломат отметил, что считает неприемлемым размещение на Украине контингента из стран НАТО и назвал расширение альянса прямой угрозой России, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...