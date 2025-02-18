Зеленский заявил, что никто не победит в конфликте на поле боя

В конфликте на Украине невозможно достичь победы силой оружия на поле боя. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Мне кажется, на сегодня понятно, что оружием на поле боя в этой войне не победит ни одна из сторон», — передает «Украинская Правда» слова Зеленского. Он добавил, что к миру можно прийти только путем дипломатических переговоров.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров, подводя итоги двусторонней встречи, которая прошла в Саудовской Аравии заявил, что Москва и Вашингтон договорились о назначении переговорщиков по украинскому урегулированию. Дипломат отметил, что считает неприемлемым размещение на Украине контингента из стран НАТО и назвал расширение альянса прямой угрозой России, передает RT.
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