Прокуратура арестовала имущество пермского автодилера на 88 млн рублей

Бизнесмен не платил таможенные пошлины
Уральская транспортная прокуратура арестовала имущество пермского бизнесмена, который занимается импортом автомобилей. Причиной стала неоплата таможенных платежей, сказано на сайте ведомства.
«У предпринимателя, занимающегося ввозом автомобилей из зарубежных стран, образовалась задолженность. В целях ее уплаты был наложен арест на имущества должника на сумму свыше 88 млн рублей», — сказано в сообщении.
Утоняется, что среди арестованного имущества есть автомобили, которые планировал продать дилер. Их сумма превышает 60 млн рублей. После этих мер бизнесмен заплатил долги.
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