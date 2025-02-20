Прокуратура арестовала имущество пермского автодилера на 88 млн рублей

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Бизнесмен не платил таможенные пошлины
Бизнесмен не платил таможенные пошлины Фото:

Уральская транспортная прокуратура арестовала имущество пермского бизнесмена, который занимается импортом автомобилей. Причиной стала неоплата таможенных платежей, сказано на сайте ведомства.

«У предпринимателя, занимающегося ввозом автомобилей из зарубежных стран, образовалась задолженность. В целях ее уплаты был наложен арест на имущества должника на сумму свыше 88 млн рублей», — сказано в сообщении.

Утоняется, что среди арестованного имущества есть автомобили, которые планировал продать дилер. Их сумма превышает 60 млн рублей. После этих мер бизнесмен заплатил долги.

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Уральская транспортная прокуратура арестовала имущество пермского бизнесмена, который занимается импортом автомобилей. Причиной стала неоплата таможенных платежей, сказано на сайте ведомства. «У предпринимателя, занимающегося ввозом автомобилей из зарубежных стран, образовалась задолженность. В целях ее уплаты был наложен арест на имущества должника на сумму свыше 88 млн рублей», — сказано в сообщении. Утоняется, что среди арестованного имущества есть автомобили, которые планировал продать дилер. Их сумма превышает 60 млн рублей. После этих мер бизнесмен заплатил долги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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