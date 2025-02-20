На зимнике в ЯНАО увеличена грузоподъемность

Грузоподъемность на зимнике из Лабытнанги в Теги выросла до 30 тонн
В ЯНАО на зимней автодороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузоподъемность увеличена до 30 тонн. Об этом в соцсети сообщил окружной дептранс.
«На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги повышается грузоподъемность. Движение будет разрешено всем автомобилям массой до 30 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что увеличение допустимой для проезжающего транспорта массы вводится в 18:00 20 февраля.
Ранее в начале февраля из-за ухудшения погоды зимник был закрыт. После движение по нему было разрешено для транспорта массой до 25 тонн.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!