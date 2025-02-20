На зимнике в ЯНАО увеличена грузоподъемность

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Грузоподъемность на зимнике из Лабытнанги в Теги выросла до 30 тонн
Грузоподъемность на зимнике из Лабытнанги в Теги выросла до 30 тонн Фото:

В ЯНАО на зимней автодороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузоподъемность увеличена до 30 тонн. Об этом в соцсети сообщил окружной дептранс.

«На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги повышается грузоподъемность. Движение будет разрешено всем автомобилям массой до 30 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что увеличение допустимой для проезжающего транспорта массы вводится в 18:00 20 февраля.

Ранее в начале февраля из-за ухудшения погоды зимник был закрыт. После движение по нему было разрешено для транспорта массой до 25 тонн.

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В ЯНАО на зимней автодороге Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги грузоподъемность увеличена до 30 тонн. Об этом в соцсети сообщил окружной дептранс. «На зимнике Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги повышается грузоподъемность. Движение будет разрешено всем автомобилям массой до 30 тонн», — сообщается в telegram-канале ведомства. Уточняется, что увеличение допустимой для проезжающего транспорта массы вводится в 18:00 20 февраля. Ранее в начале февраля из-за ухудшения погоды зимник был закрыт. После движение по нему было разрешено для транспорта массой до 25 тонн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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