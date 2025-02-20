20 февраля 2025

Вахтовика, приехавшего на заработки в ЯНАО, задержали с беспилотником

На месторождении в ЯНАО охранники задержали мужчину с беспилотником
© Служба новостей «URA.RU»
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Вахтовик собирался запускать БПЛА на месторождении в ЯНАО
Вахтовик собирался запускать БПЛА на месторождении в ЯНАО Фото:

В ЯНАО на одном из месторождений около Надыма охрана задержала командировочного мужчину с квадрокоптером, сообщила в социальной сети супруга задержанного. Что бывает в случаях несанкционированного запуска беспилотников, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД.

«Муж взял квадрокоптер на месторождение. Хотел поснимать тундру, оленей и прочую живность. Охрана его не пропустила и дрон изъяли на хранение. Сказали что запрет и вернут когда он будет возвращаться из командировки», — написала анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK.

В пресс-службе УМВД корреспонденту агентства пояснили, что при несанкционированном запуске беспилотных летательных аппаратов, сотрудники полиции первым делом стараются установить личность запускающего. Потом составляются административные материалы, которые передаются в Ространснадзор. Там принимается решение о привлечении нарушителя к ответственности. В основном, наказывают по статье 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства».

Пользователи соцсети активно комментируют пост. «Вы сами понимаете что написали? Какие коптеры на месторождении и вообще в наше время», — задает вопрос Екатерина. «Прямо не разрешили коптер запускать на месторождении? Это беспредел какой-то, с этим нужно бороться», — иронизирует Алексей. «Ваш квадрокоптер в полете сразу бы уничтожили, а [вы еще жалуетесь]», — вразумляет третий пользователь.

Ранее URA.RU рассказало, как вести себя при встрече с дронами. При обнаружении беспилотника следует сообщить в полицию и соблюдать простые правила

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В ЯНАО на одном из месторождений около Надыма охрана задержала командировочного мужчину с квадрокоптером, сообщила в социальной сети супруга задержанного. Что бывает в случаях несанкционированного запуска беспилотников, рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД. «Муж взял квадрокоптер на месторождение. Хотел поснимать тундру, оленей и прочую живность. Охрана его не пропустила и дрон изъяли на хранение. Сказали что запрет и вернут когда он будет возвращаться из командировки», — написала анонимный автор в группе «Злой и добрый надымчанин» в VK. В пресс-службе УМВД корреспонденту агентства пояснили, что при несанкционированном запуске беспилотных летательных аппаратов, сотрудники полиции первым делом стараются установить личность запускающего. Потом составляются административные материалы, которые передаются в Ространснадзор. Там принимается решение о привлечении нарушителя к ответственности. В основном, наказывают по статье 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства». Пользователи соцсети активно комментируют пост. «Вы сами понимаете что написали? Какие коптеры на месторождении и вообще в наше время», — задает вопрос Екатерина. «Прямо не разрешили коптер запускать на месторождении? Это беспредел какой-то, с этим нужно бороться», — иронизирует Алексей. «Ваш квадрокоптер в полете сразу бы уничтожили, а [вы еще жалуетесь]», — вразумляет третий пользователь. Ранее URA.RU рассказало, как вести себя при встрече с дронами. При обнаружении беспилотника следует сообщить в полицию и соблюдать простые правила. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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