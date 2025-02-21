ЯНАО накроют метель и штормовой ветер

На территории ЯНАО 22 февраля будут бушевать метель и штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.
«Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском, на севере Надымского, Приуральского и Пуровского районов порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.
Последний раз погода на Ямале бушевала совсем недавно — 20 февраля. Тогда регион накрыли метель и ветер вплоть до 22 метров в секунду.
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