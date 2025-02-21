21 февраля 2025

ЯНАО накроют метель и штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНА снова бушует метель
В ЯНА снова бушует метель Фото:

На территории ЯНАО 22 февраля будут бушевать метель и штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО.

«Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском, на севере Надымского, Приуральского и Пуровского районов порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов.

Последний раз погода на Ямале бушевала совсем недавно — 20 февраля. Тогда регион накрыли метель и ветер вплоть до 22 метров в секунду.

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На территории ЯНАО 22 февраля будут бушевать метель и штормовой ветер. Его порывы достигнут до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по ЯНАО. «Прогнозируется неблагоприятное погодное явление: метель, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 метров в секунду. В Ямальском, Тазовском, на севере Надымского, Приуральского и Пуровского районов порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду», — написано в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС просят ямальцев быть осторожными и внимательными в этот неблагоприятный период. Они предупреждают, что при сильном ветре существует опасность обрушения слабоукрепленных и ветхих конструкций, падения деревьев и веток, срыва рекламных щитов и повреждения кровли домов. Последний раз погода на Ямале бушевала совсем недавно — 20 февраля. Тогда регион накрыли метель и ветер вплоть до 22 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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