23 февраля 2025

В ЯНАО за прилавком известного сетевика разливали не то пивко

В Лабытнанги оштрафовали предпринимателя, разливающего контрафактное пиво
© Служба новостей «URA.RU»
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Данные о легальном обороте пива отсутствовали
Данные о легальном обороте пива отсутствовали Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в точке розничной продажи напитков «Пив&Ко» проверяющие изъяли нелегальное пиво. Продукция не была зарегистрирована в единой автоматизированной системе. К тому же, под видом одного вида пива продавец реализовывал другое, сообщает суд. 

Как следует из решения Арбитражного суда ЯНАО, в декабре 2024 года проводилась контрольная закупка в торговой точке «Пив&Ко» на территории микрорайона Обской в Лабытнанги. Поводом для проверки стало отсутствие в ЕГАИС реквизитов товарно-транспортных накладных на два вида продукции, разливаемого в магазине, — пиво «Жигулевское То Самое» и «Маер».

В ходе контрольной закупки выяснилось, что вместо «Жигулевского» продавец налил в тару пиво «Старый мельник из бочонка». «Жигулевское» в розничной точке уже продали, и для подержания ассортимента предприниматель решил не убирать наименование пива «Жигулевское».

Также проверяющие установили, что оборот отдельных наименований алкогольной продукции велся без товарно-транспортных накладных. «Согласно сведениям, содержащимся в ЕГАИС, вышеуказанная алкогольная продукция не приобреталась, данные в ЕГАИС о ее легальном обороте отсутствуют», — говорится в решении суда.

По поводу тар с пивом предприниматель пояснил в суде, что пивные кеги были перепутаны, а сопроводительных документов на изъятую продукцию действительно нет. По решению суда, предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей, а нелегальное пиво уничтожили.

С 1 апреля 2024 года в магазинах ЯНАО начал действовать механизм блокировки просроченных товаров. Первое время он работал только для табачной продукции и пива в кегах. 

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В Лабытнанги (ЯНАО) в точке розничной продажи напитков «Пив&Ко» проверяющие изъяли нелегальное пиво. Продукция не была зарегистрирована в единой автоматизированной системе. К тому же, под видом одного вида пива продавец реализовывал другое, сообщает суд.  Как следует из решения Арбитражного суда ЯНАО, в декабре 2024 года проводилась контрольная закупка в торговой точке «Пив&Ко» на территории микрорайона Обской в Лабытнанги. Поводом для проверки стало отсутствие в ЕГАИС реквизитов товарно-транспортных накладных на два вида продукции, разливаемого в магазине, — пиво «Жигулевское То Самое» и «Маер». В ходе контрольной закупки выяснилось, что вместо «Жигулевского» продавец налил в тару пиво «Старый мельник из бочонка». «Жигулевское» в розничной точке уже продали, и для подержания ассортимента предприниматель решил не убирать наименование пива «Жигулевское». Также проверяющие установили, что оборот отдельных наименований алкогольной продукции велся без товарно-транспортных накладных. «Согласно сведениям, содержащимся в ЕГАИС, вышеуказанная алкогольная продукция не приобреталась, данные в ЕГАИС о ее легальном обороте отсутствуют», — говорится в решении суда. По поводу тар с пивом предприниматель пояснил в суде, что пивные кеги были перепутаны, а сопроводительных документов на изъятую продукцию действительно нет. По решению суда, предпринимателя оштрафовали на 10 тысяч рублей, а нелегальное пиво уничтожили. С 1 апреля 2024 года в магазинах ЯНАО начал действовать механизм блокировки просроченных товаров. Первое время он работал только для табачной продукции и пива в кегах. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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