В Тюмени определили три территории, которые благоустроят в 2026 году. Территории выбраны при помощи общественного голосования, итоги которого подвели на заседании профильной коллегии городской администрации. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.
«Больше восьми тысяч человек проголосовали на портале „Я решаю!“ с 10 по 19 февраля. На основании ваших голосов муниципальная рабочая группа приняла решение, что в 2026 году в первую очередь благоустройству подлежат три озеленённые территории», — отметил он.
Согласно итогам голосования, благоустройство проведут в сквере Депутатов, на аллее Молодоженов и на площади Борцов революции. «Теперь нам важно, чтобы тюменцы активно участвовали в обсуждении самих проектов благоустройства. В ближайшее время пройдут встречи и обсуждения с жителями. Ваши мнения будут учитываться дизайнерами и архитекторами центра стратегического развития „Сибирь“, которые совместно с вами создадут дизайн-проекты», — подытожил Афанасьев.
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