В Тюмени проведут реконструкцию сквера, площади и аллеи. Фото

В Тюмени определили объекты, которые подлежат благоустройству в 2026 году
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Все работы по благоустройству проведут в 2026 году
Все работы по благоустройству проведут в 2026 году Фото:

В Тюмени определили три территории, которые благоустроят в 2026 году. Территории выбраны при помощи общественного голосования, итоги которого подвели на заседании профильной коллегии городской администрации. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев.

«Больше восьми тысяч человек проголосовали на портале „Я решаю!“ с 10 по 19 февраля.  На основании ваших голосов муниципальная рабочая группа приняла решение, что в 2026 году в первую очередь благоустройству подлежат три озеленённые территории», — отметил он.

Согласно итогам голосования, благоустройство проведут в сквере Депутатов, на аллее Молодоженов и на площади Борцов революции. «Теперь нам важно, чтобы тюменцы активно участвовали в обсуждении самих проектов благоустройства. В ближайшее время пройдут встречи и обсуждения с жителями. Ваши мнения будут учитываться дизайнерами и архитекторами центра стратегического развития „Сибирь“, которые совместно с вами создадут дизайн-проекты», — подытожил Афанасьев.

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В Тюмени определили три территории, которые благоустроят в 2026 году. Территории выбраны при помощи общественного голосования, итоги которого подвели на заседании профильной коллегии городской администрации. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Максим Афанасьев. «Больше восьми тысяч человек проголосовали на портале „Я решаю!“ с 10 по 19 февраля.  На основании ваших голосов муниципальная рабочая группа приняла решение, что в 2026 году в первую очередь благоустройству подлежат три озеленённые территории», — отметил он. Согласно итогам голосования, благоустройство проведут в сквере Депутатов, на аллее Молодоженов и на площади Борцов революции. «Теперь нам важно, чтобы тюменцы активно участвовали в обсуждении самих проектов благоустройства. В ближайшее время пройдут встречи и обсуждения с жителями. Ваши мнения будут учитываться дизайнерами и архитекторами центра стратегического развития „Сибирь“, которые совместно с вами создадут дизайн-проекты», — подытожил Афанасьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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