В ЯНАО будут судить женщину, которая дважды ударила судебного пристава

В Губкинском будут судить женщину, которая 23 декабря 2024 года дважды ударила судебного пристава. Нарушительница порядка не хотела покидать здание суда, сообщает окружной следком.
«По данным следствия, в городе Губкинский 23 декабря 2024 года участница судебного процесса отказалась покинуть здание суда по окончании рабочего дня. В ответ на законные действия судебного пристава женщина нанесла ему два удара руками в область туловища», — сообщает источник в Telegram.
Расследование уголовного дела по инциденту в Губкинском следователи уже завершили. Его направили в суд. Женщина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!