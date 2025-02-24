24 февраля 2025

В ЯНАО будут судить женщину, которая дважды ударила судебного пристава

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина ударила пристава и за это пойдет под суд
Женщина ударила пристава и за это пойдет под суд Фото:

В Губкинском будут судить женщину, которая 23 декабря 2024 года дважды ударила судебного пристава. Нарушительница порядка не хотела покидать здание суда, сообщает окружной следком.

«По данным следствия, в городе Губкинский 23 декабря 2024 года участница судебного процесса отказалась покинуть здание суда по окончании рабочего дня. В ответ на законные действия судебного пристава женщина нанесла ему два удара руками в область туловища», — сообщает источник в Telegram.

Расследование уголовного дела по инциденту в Губкинском следователи уже завершили. Его направили в суд. Женщина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Губкинском будут судить женщину, которая 23 декабря 2024 года дважды ударила судебного пристава. Нарушительница порядка не хотела покидать здание суда, сообщает окружной следком. «По данным следствия, в городе Губкинский 23 декабря 2024 года участница судебного процесса отказалась покинуть здание суда по окончании рабочего дня. В ответ на законные действия судебного пристава женщина нанесла ему два удара руками в область туловища», — сообщает источник в Telegram. Расследование уголовного дела по инциденту в Губкинском следователи уже завершили. Его направили в суд. Женщина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...