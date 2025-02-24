24 февраля 2025

Тюменцам на Масленицу предлагают блины за две тысячи рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Блины с икрой считаются самыми дорогими в Тюмени
Блины с икрой считаются самыми дорогими в Тюмени Фото:

Тюменские заведения на Масленицу предлагают своим гостям необычные блины с разной начинкой. Цена за такие кулинарные изыски доходит до двух тысяч рублей. URA.RU подготовило подборку самых дорогих блинов, которые подают в местных ресторанах.

Самые дорогие блины подаются сразу в двух заведениях города. Цену им добавляет начинка, а именно черная икра. В ресторане «СибирьСибирь» сет из гречневых, пшеничных и шпинатных блинов с тремя видами икры продаются за 1 980 рублей. За аналогичную сумму можно попробовать блины с черной икрой, маринованным ялтинским луком и копченой сметаной в «Посейдоне».

Далее по стоимости идет блюдо в ресторане Vstekle. За запеченные блины под топленым йогуртом с тюменцев попросят 1 250 рублей.

Чуть дешевле подаются блины с тремя видами икры в ресторане «Чум». За них придется отдать 1 080 рублей.

За 990 рублей можно попробовать блинчики в заведении Principle. Там они подаются с красной икрой.

В «Сыроварне» блины со слабосоленым лососем и страчателлой подаются за 850 рублей. За эту же сумму подают блинчики с икрой и лососем в ресторане Radis.

Самые бюджетные из подборки блины были обнаружены в заведении «Горячий цех». Блюдо с брискетом и капустой под грибным соусом там продаются за 430 рублей.

Ранее URA.RU продегустировало блины из местных супермаркетов и служб доставки. Под обзор попали блюда из «Самоката», «Пятерочки», «Ленты» и других точек продаж. Какие блины оказались вкусными, а какие — несъедобными, — в материале редакции

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Тюменские заведения на Масленицу предлагают своим гостям необычные блины с разной начинкой. Цена за такие кулинарные изыски доходит до двух тысяч рублей. URA.RU подготовило подборку самых дорогих блинов, которые подают в местных ресторанах. Самые дорогие блины подаются сразу в двух заведениях города. Цену им добавляет начинка, а именно черная икра. В ресторане «СибирьСибирь» сет из гречневых, пшеничных и шпинатных блинов с тремя видами икры продаются за 1 980 рублей. За аналогичную сумму можно попробовать блины с черной икрой, маринованным ялтинским луком и копченой сметаной в «Посейдоне». Далее по стоимости идет блюдо в ресторане Vstekle. За запеченные блины под топленым йогуртом с тюменцев попросят 1 250 рублей. Чуть дешевле подаются блины с тремя видами икры в ресторане «Чум». За них придется отдать 1 080 рублей. За 990 рублей можно попробовать блинчики в заведении Principle. Там они подаются с красной икрой. В «Сыроварне» блины со слабосоленым лососем и страчателлой подаются за 850 рублей. За эту же сумму подают блинчики с икрой и лососем в ресторане Radis. Самые бюджетные из подборки блины были обнаружены в заведении «Горячий цех». Блюдо с брискетом и капустой под грибным соусом там продаются за 430 рублей. Ранее URA.RU продегустировало блины из местных супермаркетов и служб доставки. Под обзор попали блюда из «Самоката», «Пятерочки», «Ленты» и других точек продаж. Какие блины оказались вкусными, а какие — несъедобными, — в материале редакции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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