Тюменцам на Масленицу предлагают блины за две тысячи рублей

Тюменские заведения на Масленицу предлагают своим гостям необычные блины с разной начинкой. Цена за такие кулинарные изыски доходит до двух тысяч рублей. URA.RU подготовило подборку самых дорогих блинов, которые подают в местных ресторанах.
Самые дорогие блины подаются сразу в двух заведениях города. Цену им добавляет начинка, а именно черная икра. В ресторане «СибирьСибирь» сет из гречневых, пшеничных и шпинатных блинов с тремя видами икры продаются за 1 980 рублей. За аналогичную сумму можно попробовать блины с черной икрой, маринованным ялтинским луком и копченой сметаной в «Посейдоне».
Далее по стоимости идет блюдо в ресторане Vstekle. За запеченные блины под топленым йогуртом с тюменцев попросят 1 250 рублей.
Чуть дешевле подаются блины с тремя видами икры в ресторане «Чум». За них придется отдать 1 080 рублей.
За 990 рублей можно попробовать блинчики в заведении Principle. Там они подаются с красной икрой.
В «Сыроварне» блины со слабосоленым лососем и страчателлой подаются за 850 рублей. За эту же сумму подают блинчики с икрой и лососем в ресторане Radis.
Самые бюджетные из подборки блины были обнаружены в заведении «Горячий цех». Блюдо с брискетом и капустой под грибным соусом там продаются за 430 рублей.
Ранее URA.RU продегустировало блины из местных супермаркетов и служб доставки. Под обзор попали блюда из «Самоката», «Пятерочки», «Ленты» и других точек продаж. Какие блины оказались вкусными, а какие — несъедобными, — в материале редакции.
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