На Ямале сократилась популяция воробьев

В ЯНАО обитают 145 воробьев
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Из ЯНАО улетают воробьи
Из ЯНАО улетают воробьи Фото:

Ямал покидают воробьи — количество особей в регионе сократилось на 27 штук в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщил в местных социальных сетях.

«Перепись воробьев прошла в ЯНАО — их насчитали всего 145 особей. Число этих птиц, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 27 штук. Пересчетом занимались по всей России в ходе акции „Воробьи на кустах“, — сообщили в telegram-канале „Ямал. Округ белых ночей“.

Сокращение численности воробьев на Ямале происходит на фоне активного взаимодействия местных властей с охотниками и экологами по вопросам регулирования охотничьего сезона и изучения популяций местных птиц. В рамках сервиса «Охота на Ямале» охотники могут влиять на установление сроков охоты, что важно для сохранения популяций диких птиц, включая водоплавающих.

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Ямал покидают воробьи — количество особей в регионе сократилось на 27 штук в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщил в местных социальных сетях. «Перепись воробьев прошла в ЯНАО — их насчитали всего 145 особей. Число этих птиц, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 27 штук. Пересчетом занимались по всей России в ходе акции „Воробьи на кустах“, — сообщили в telegram-канале „Ямал. Округ белых ночей“. Сокращение численности воробьев на Ямале происходит на фоне активного взаимодействия местных властей с охотниками и экологами по вопросам регулирования охотничьего сезона и изучения популяций местных птиц. В рамках сервиса «Охота на Ямале» охотники могут влиять на установление сроков охоты, что важно для сохранения популяций диких птиц, включая водоплавающих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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