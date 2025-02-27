На Ямале сократилась популяция воробьев

Ямал покидают воробьи — количество особей в регионе сократилось на 27 штук в сравнении с 2024 годом. Об этом сообщил в местных социальных сетях.
«Перепись воробьев прошла в ЯНАО — их насчитали всего 145 особей. Число этих птиц, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 27 штук. Пересчетом занимались по всей России в ходе акции „Воробьи на кустах“, — сообщили в telegram-канале „Ямал. Округ белых ночей“.
Сокращение численности воробьев на Ямале происходит на фоне активного взаимодействия местных властей с охотниками и экологами по вопросам регулирования охотничьего сезона и изучения популяций местных птиц. В рамках сервиса «Охота на Ямале» охотники могут влиять на установление сроков охоты, что важно для сохранения популяций диких птиц, включая водоплавающих.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!