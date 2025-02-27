Ямальская филармония наберет дополнительных сотрудников в свой штат

Ямальская филармония увеличит свой штат до 141 сотрудника
© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальская филармония укомплектует штат
Ямальская филармония укомплектует штат Фото:

«Ямальская филармония» увеличит предельный штат сотрудников, который достигнет 141 человека. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Увеличить предельную штатную численность государственного автономного учреждения ЯНАО „Ямальская филармония“ на шесть штатных единиц, установив предельную штатную численность в количестве 141 единицы», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правительства ЯНАО. Изменения вступают в силу с 1 марта текущего года.

Ранее URA.RU рассказывало, что счетная палата ЯНАО выявила неэффективные расходы в «Ямальской филармонии». Филармония арендовала музыкальные инструменты, которые находились на балансе учреждения.

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«Ямальская филармония» увеличит предельный штат сотрудников, который достигнет 141 человека. Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Увеличить предельную штатную численность государственного автономного учреждения ЯНАО „Ямальская филармония“ на шесть штатных единиц, установив предельную штатную численность в количестве 141 единицы», — говорится в постановлении, опубликованном на портале правительства ЯНАО. Изменения вступают в силу с 1 марта текущего года. Ранее URA.RU рассказывало, что счетная палата ЯНАО выявила неэффективные расходы в «Ямальской филармонии». Филармония арендовала музыкальные инструменты, которые находились на балансе учреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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