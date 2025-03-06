ВСУ запустили в РФ всего один беспилотник после того, как лишились разведданных США

Минобороны РФ: за ночь в Воронежской области был перехвачен один дрон ВСУ
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ВСУ за ночь запустили по Воронежской области один дрон
ВСУ за ночь запустили по Воронежской области один дрон Фото:

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили один украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. Причем до этого Киев запускал по российским регионам в среднем по несколько дронов. Снижение их количества может быть связано с тем, что США лишили Украину разведданных. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области», — пояснили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства. 

Ранее США прекратили передавать Украине разведданные, которые позволяли им атаковать территории РФ более эффективно. На днях президент США Дональд Трамп заявил о прекращении военной поддержки Украины.

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили один украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. Причем до этого Киев запускал по российским регионам в среднем по несколько дронов. Снижение их количества может быть связано с тем, что США лишили Украину разведданных.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области», — пояснили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.  Ранее США прекратили передавать Украине разведданные, которые позволяли им атаковать территории РФ более эффективно. На днях президент США Дональд Трамп заявил о прекращении военной поддержки Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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