ВСУ запустили в РФ всего один беспилотник после того, как лишились разведданных США

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили один украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. Причем до этого Киев запускал по российским регионам в среднем по несколько дронов. Снижение их количества может быть связано с тем, что США лишили Украину разведданных.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Воронежской области», — пояснили в ведомстве. Сообщение опубликовано в telegram-канале министерства.
Ранее США прекратили передавать Украине разведданные, которые позволяли им атаковать территории РФ более эффективно. На днях президент США Дональд Трамп заявил о прекращении военной поддержки Украины.
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