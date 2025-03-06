Курганский ХК «Зауралье» одержал «сухую» победу над командой из Нефтекамска

ХК «Зауралье» одержал «сухую» победу над командой из Нефтекамска
Курганский хоккейный клуб «Зауралье» одержал победу над «Торосом» из Нефтекамска. Матч завершился со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Качественно отпахали на протяжении 60 минут и одержали „сухую“ победу в Нефтекамске! Завершаем заключительную в регулярном чемпионате выездную серию с 6 очками из 8 возможных», — говорится в telegram-канале клуба «Зауралье».
Ранее URA.RU сообщало, что в напряженном матче в Ижевске хоккейная команда «Зауралье» из Кургана одержала победу над клубом «Ижсталь» со счетом 2:1. Победный гол забил Михаил Бякин.
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