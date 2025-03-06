Курганский ХК «Зауралье» одержал «сухую» победу над командой из Нефтекамска

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ХК «Зауралье» одержал «сухую» победу над командой из Нефтекамска
ХК «Зауралье» одержал «сухую» победу над командой из Нефтекамска Фото:

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» одержал победу над «Торосом» из Нефтекамска. Матч завершился со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Качественно отпахали на протяжении 60 минут и одержали „сухую“ победу в Нефтекамске! Завершаем заключительную в регулярном чемпионате выездную серию с 6 очками из 8 возможных», — говорится в telegram-канале клуба «Зауралье».

Ранее URA.RU сообщало, что в напряженном матче в Ижевске хоккейная команда «Зауралье» из Кургана одержала победу над клубом «Ижсталь» со счетом 2:1. Победный гол забил Михаил Бякин.

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Курганский хоккейный клуб «Зауралье» одержал победу над «Торосом» из Нефтекамска. Матч завершился со счетом 3:0. Об этом сообщает пресс-служба клуба. «Качественно отпахали на протяжении 60 минут и одержали „сухую“ победу в Нефтекамске! Завершаем заключительную в регулярном чемпионате выездную серию с 6 очками из 8 возможных», — говорится в telegram-канале клуба «Зауралье». Ранее URA.RU сообщало, что в напряженном матче в Ижевске хоккейная команда «Зауралье» из Кургана одержала победу над клубом «Ижсталь» со счетом 2:1. Победный гол забил Михаил Бякин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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