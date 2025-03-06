Уиткофф: США и Украина обсудят в Эр-Рияде шестимесячное перемирие

На следующей неделе в Саудовской Аравии состоится встреча между представителями США и Украины, цель которой — обсуждение урегулирования конфликта и возможное шестимесячное перемирие. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
«Мы сейчас обсуждаем возможность координации встречи с украинцами в Эр-Рияде или даже потенциально в Джидде. Так что город может поменяться, но это будет Саудовская Аравия, и я думаю, что идея заключается в том, чтобы заложить основу для мирного соглашения, а также дополнительно шестимесячное прекращение огня», — заявил Уиткофф журналистам у Белого дома, передает РИА Новости.
На встрече планируется не только обсудить детали потенциального мирного соглашения, но и рассмотреть возможность временного прекращения огня на полгода. Это может стать значительным шагом к деэскалации напряженности в регионе.
Согласно информации, опубликованной порталом Axios и основанной на данных от источников, стало известно, что Уиткофф вместе с другими высокопоставленными представителями США и Украины планируют провести встречу в Саудовской Аравии. Запланированное мероприятие, которое состоится в следующую среду, 12 марта, будет посвящено рассмотрению возможностей для достижения перемирия в контексте украинского конфликта, передает RT.
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