10 марта 2025

Из-за атаки беспилотников задержан рейс из Тюмени в Москву

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В Тюмени задержаны рейсы во Внуково, где ввели режим «Ковер»
В Тюмени задержаны рейсы во Внуково, где ввели режим «Ковер» Фото:

В Тюмени задерживается вылет рейса в Московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.

«Объединенный рейс авиакомпаний „ЮТэйр“ и „Ямал“. Вылет задерживается. Время вылета по расписанию — 07:15. Расчетное время вылета — 11:00», — сообщает электронное табло аэропорта.

Известно, что в аэропорту Внуково из-за массированной атаки бесплиотников введен режим «Ковер». Ограничения также введены в других аэропортах Москвы.

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В Тюмени задерживается вылет рейса в Московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино. «Объединенный рейс авиакомпаний „ЮТэйр“ и „Ямал“. Вылет задерживается. Время вылета по расписанию — 07:15. Расчетное время вылета — 11:00», — сообщает электронное табло аэропорта. Известно, что в аэропорту Внуково из-за массированной атаки бесплиотников введен режим «Ковер». Ограничения также введены в других аэропортах Москвы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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