Из-за атаки беспилотников задержан рейс из Тюмени в Москву

В Тюмени задержаны рейсы во Внуково, где ввели режим «Ковер»
В Тюмени задерживается вылет рейса в Московский аэропорт Внуково. Об этом сообщает онлайн-табло тюменского аэропорта Рощино.
«Объединенный рейс авиакомпаний „ЮТэйр“ и „Ямал“. Вылет задерживается. Время вылета по расписанию — 07:15. Расчетное время вылета — 11:00», — сообщает электронное табло аэропорта.
Известно, что в аэропорту Внуково из-за массированной атаки бесплиотников введен режим «Ковер». Ограничения также введены в других аэропортах Москвы.
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