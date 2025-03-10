10 марта 2025

В ЯНАО в два раза увеличилось количество семей участников СВО, получивших сертификат на жилье

С начала 2025 года 420 ямальских семей участников СВО получили 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Сертификат на 500 тысяч выдали 420 семьям из ЯНАО
Сертификат на 500 тысяч выдали 420 семьям из ЯНАО Фото:

С начала 2025 года 420 семей участников СВО и другие ветераны получили региональный сертификат на жилье в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО.

«Меру поддержки предоставили 420 семьям участников СВО и других ветеранов боевых действий. Выплату в полмиллиона они могут направить на покупку индивидуального дома или квартиры, погашение ипотеки или доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного», — сообщили на официальном сайте окружного правительства.

Также в 2024 году на Ямале ввели дополнительную жилищную меру поддержки для участников СВО — ее получают ветераны боевых действий или их семьи при наличии звания Героя России или награды орденом РФ. По этой программе семьям доступен один миллион рублей, если они находятся в очереди на получение участка и хотят отказаться от него. Средства можно потратить на приобретение жилья, взнос по ипотеке или погашение действующего ипотечного кредита, а также на доплату за жилье, которое предоставили взамен аварийного.

Участники обеих программ должны постоянно проживать в ЯНАО и иметь российское гражданство. За прошлый год улучшить жилищные условия с использованием 500 тысяч рублей смогли 220 семей, шесть семей получили выплату в один миллион рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале для бойцов СВО и членов их семей действует более 60 мер поддержки. Самыми востребованными стали льготы, которые предложили сами бойцы и их родственники на встречах с губернатором региона Дмитрием Артюховым.

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С начала 2025 года 420 семей участников СВО и другие ветераны получили региональный сертификат на жилье в размере 500 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве ЯНАО. «Меру поддержки предоставили 420 семьям участников СВО и других ветеранов боевых действий. Выплату в полмиллиона они могут направить на покупку индивидуального дома или квартиры, погашение ипотеки или доплату за жилье, предоставленное взамен аварийного», — сообщили на официальном сайте окружного правительства. Также в 2024 году на Ямале ввели дополнительную жилищную меру поддержки для участников СВО — ее получают ветераны боевых действий или их семьи при наличии звания Героя России или награды орденом РФ. По этой программе семьям доступен один миллион рублей, если они находятся в очереди на получение участка и хотят отказаться от него. Средства можно потратить на приобретение жилья, взнос по ипотеке или погашение действующего ипотечного кредита, а также на доплату за жилье, которое предоставили взамен аварийного. Участники обеих программ должны постоянно проживать в ЯНАО и иметь российское гражданство. За прошлый год улучшить жилищные условия с использованием 500 тысяч рублей смогли 220 семей, шесть семей получили выплату в один миллион рублей. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале для бойцов СВО и членов их семей действует более 60 мер поддержки. Самыми востребованными стали льготы, которые предложили сами бойцы и их родственники на встречах с губернатором региона Дмитрием Артюховым.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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