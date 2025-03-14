Медведев заявил, что ближайшие часы решать судьбу ВСУ в Курской области

В ходе совещания постоянных членов Совета Безопасности РФ, Верховный Главнокомандующий России заявил, что Вооруженные силы РФ предложат украинским военным, находящимся в Курской области, сложить оружие, обещая в этом случае гарантировать им жизнь и достойное обращение. Об этом заявил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности.
«Сейчас на совещании постоянных членов СБ РФ Верховный Главнокомандующий сказал: „В случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение“», — написал Медведев в telegram-канале. По его мнению, это «очень гуманный подход», однако при отказе сложить оружие все украинские боевики будут «последовательно и безжалостно уничтожены».
Президент России Владимир Путин ранее откликнулся на просьбу американского президента Дональда Трампа о пощаде украинских военнослужащих, заблокированных в Курской области, заявив, что их жизни будут сохранены при условии сдачи в плен и сложения оружия. Это станет основным условием для гарантии сохранения жизни украинских военных, заблокированных в Курской области, заявил российский лидер.
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