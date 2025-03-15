В Ярославской области произошло столкновение пригородного электропоезда с грузовым автомобилем КАМАЗ, который нарушил правила дорожного движения. В результате столкновения произошел сход колесных пар одного из вагонов, сообщили в региональной прокуратуре, а также показали видео последствий.
«... произошло столкновение пригородного электропоезда сообщением Рыбинск — Ярославль с грузовым автомобилем КАМАЗ, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате происшествия произошел сход двух колесных пар вагона электропоезда», — написали в telegram-канале «Северо-Западная транспортная прокуратура».
По предварительной информации, КАМАЗ выехал на переезд, несмотря на запрещающий сигнал светофора. Жертв в результате происшествия не зафиксировано. Водитель грузовика был доставлен в медицинское учреждение. Кроме того, несколько пассажиров электрички также обратились за помощью. Сведения о точном числе пострадавших различаются: по информации СЖД пострадали два человека, тогда как по данным УМВД — семь. Всего в составе поезда находилось 47 пассажиров.
Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и прав пассажиров в связи с происшествием. Проверка направлена на выяснение обстоятельств инцидента и установление ответственности за нарушение правил дорожного движения, спровоцировавшее аварию.
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