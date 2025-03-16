В Кургане оштрафовали директора асфальтобетонного завода

Руководителя асфальтобетонного предприятия из Кургана оштрафовали за недостоверные сведения обо всех стационарных источниках выброса загрязняющих веществ в воздух. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.
«По постановлению Курганского межрайонного природоохранного прокурора директор предприятия по производству асфальтобетонных смесей привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. В горсуд направлен иск о признании бездействия незаконным и возложении обязанности устранить нарушения экологического законодательства.
Ранее на предприятии были проведены надзорные мероприятия. В ходе них было установлено, что при постановке асфальтосмесительных установок на учет в государственные органы были представлены ложные сведения. В частности, не были указаны уровень объема и масса выбросов загрязняющих веществ и другие источники выбросов. Также не оказалось необходимой технической документации на установки очистки газа.
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