16 марта 2025

В Кургане оштрафовали директора асфальтобетонного завода

© Служба новостей «URA.RU»
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Асфальтобетонный завод попал под проверку прокуратуры
Асфальтобетонный завод попал под проверку прокуратуры Фото:

Руководителя асфальтобетонного предприятия из Кургана оштрафовали за недостоверные сведения обо всех стационарных источниках выброса загрязняющих веществ в воздух. Об этом сообщает прокуратура Курганской области.

«По постановлению Курганского межрайонного природоохранного прокурора директор предприятия по производству асфальтобетонных смесей привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. В горсуд направлен иск о признании бездействия незаконным и возложении обязанности устранить нарушения экологического законодательства.

Ранее на предприятии были проведены надзорные мероприятия. В ходе них было установлено, что при постановке асфальтосмесительных установок на учет в государственные органы были представлены ложные сведения. В частности, не были указаны уровень объема и масса выбросов загрязняющих веществ и другие источники выбросов. Также не оказалось необходимой технической документации на установки очистки газа. 

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Руководителя асфальтобетонного предприятия из Кургана оштрафовали за недостоверные сведения обо всех стационарных источниках выброса загрязняющих веществ в воздух. Об этом сообщает прокуратура Курганской области. «По постановлению Курганского межрайонного природоохранного прокурора директор предприятия по производству асфальтобетонных смесей привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2000 рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. В горсуд направлен иск о признании бездействия незаконным и возложении обязанности устранить нарушения экологического законодательства. Ранее на предприятии были проведены надзорные мероприятия. В ходе них было установлено, что при постановке асфальтосмесительных установок на учет в государственные органы были представлены ложные сведения. В частности, не были указаны уровень объема и масса выбросов загрязняющих веществ и другие источники выбросов. Также не оказалось необходимой технической документации на установки очистки газа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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