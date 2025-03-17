Власти США продлят стену на границе с Мексикой еще на 11 километров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В США возобновили строительство стены на южной границе
В США возобновили строительство стены на южной границе Фото:

Власти США решили продлить строительство стены на границе с Мексикой на 11 километров. Об этом рассказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

«Соединенные Штаты возобновляют строительство стены на границе с Мексикой, дополнительно будут возведены еще 11 километров ограждений», — передает слова Ноэм РИА Новости. Работы были прерваны из-за противодействия со стороны Демократической партии во время первого президентства Дональда Трампа.

Ранее для борьбы с миграцией к южной границе США был направлен эсминец USS Gravely, передает «Царьград». Этот шаг стал частью усилий правительства по контролю ситуации на границе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти США решили продлить строительство стены на границе с Мексикой на 11 километров. Об этом рассказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. «Соединенные Штаты возобновляют строительство стены на границе с Мексикой, дополнительно будут возведены еще 11 километров ограждений», — передает слова Ноэм РИА Новости. Работы были прерваны из-за противодействия со стороны Демократической партии во время первого президентства Дональда Трампа. Ранее для борьбы с миграцией к южной границе США был направлен эсминец USS Gravely, передает «Царьград». Этот шаг стал частью усилий правительства по контролю ситуации на границе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...