Власти США продлят стену на границе с Мексикой еще на 11 километров

Власти США решили продлить строительство стены на границе с Мексикой на 11 километров. Об этом рассказала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм.
«Соединенные Штаты возобновляют строительство стены на границе с Мексикой, дополнительно будут возведены еще 11 километров ограждений», — передает слова Ноэм РИА Новости. Работы были прерваны из-за противодействия со стороны Демократической партии во время первого президентства Дональда Трампа.
Ранее для борьбы с миграцией к южной границе США был направлен эсминец USS Gravely, передает «Царьград». Этот шаг стал частью усилий правительства по контролю ситуации на границе.
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