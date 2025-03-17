Губернатор ЯНАО объявил о предстоящем ежегодном послании

По традиции губернатор объявит планы правительства и направления развития, архивное фото
Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов объявил о ежегодном послании, которое состоится 19 марта. О содержании доклада он сообщил в своем telegram-канале.
«Дорогие земляки! Завтра, 19 марта, в 12:00 представлю ежегодный доклад о положении дел в нашем округе. Отмечу достижения, расскажу об актуальных вызовах и ответах на них, представлю планы на будущее», — передает Артюхов.
Собеседники уже говорили о содержании предстоящего доклада. Отдельное внимание в послании, предполагает источник, уделят безопасности на Ямале.
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