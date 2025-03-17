17 марта 2025

Губернатор ЯНАО объявил о предстоящем ежегодном послании

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По традиции губернатор объявит планы правительства и направления развития, архивное фото
По традиции губернатор объявит планы правительства и направления развития, архивное фото Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов объявил о ежегодном послании, которое состоится 19 марта. О содержании доклада он сообщил в своем telegram-канале. 

«Дорогие земляки! Завтра, 19 марта, в 12:00 представлю ежегодный доклад о положении дел в нашем округе. Отмечу достижения, расскажу об актуальных вызовах и ответах на них, представлю планы на будущее», — передает Артюхов.

Собеседники уже говорили о содержании предстоящего доклада. Отдельное внимание в послании, предполагает источник, уделят безопасности на Ямале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов объявил о ежегодном послании, которое состоится 19 марта. О содержании доклада он сообщил в своем telegram-канале.  «Дорогие земляки! Завтра, 19 марта, в 12:00 представлю ежегодный доклад о положении дел в нашем округе. Отмечу достижения, расскажу об актуальных вызовах и ответах на них, представлю планы на будущее», — передает Артюхов. Собеседники уже говорили о содержании предстоящего доклада. Отдельное внимание в послании, предполагает источник, уделят безопасности на Ямале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...