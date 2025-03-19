Алаудинов рассказал о панике ВСУ в Курской области

Алаудинов: бойцы РФ в операции «Поток» маскировались под ВСУ для создания паники
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Хитрость бойцов ВС РФ дала значительное стратегическое преимущество над противником
Хитрость бойцов ВС РФ дала значительное стратегическое преимущество над противником Фото:
новость из сюжета
ВС России выдавливают ВСУ из Курской области

Российские военнослужащие во время операции по освобождению Суджи под названием «Поток» нанесли на униформу опознавательные знаки, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) — синий скотч. Это было сделано для того, чтобы посеять панику в рядах противника, заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов. 

«Наши бойцы использовали опознавательные знаки из синей изоленты, чтобы посеять панику среди украинских военнослужащих и запутать их. Пока ВСУ не понимают, что случилось, кто наступает, пока они разбираются, мы нанесли максимальный урон», — сказал командир спецназа «Ахмат». Его слова передает ТАСС.

В результате контратаки ВС РФ большинство сил ВСУ были выдавлены из Курской области, где они находились с августа 2024 года. Вскоре в регион приехал президент РФ Владимир Путин в военной форме, чтобы лично изучить ситуацию в регионе.

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Российские военнослужащие во время операции по освобождению Суджи под названием «Поток» нанесли на униформу опознавательные знаки, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) — синий скотч. Это было сделано для того, чтобы посеять панику в рядах противника, заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.  «Наши бойцы использовали опознавательные знаки из синей изоленты, чтобы посеять панику среди украинских военнослужащих и запутать их. Пока ВСУ не понимают, что случилось, кто наступает, пока они разбираются, мы нанесли максимальный урон», — сказал командир спецназа «Ахмат». Его слова передает ТАСС. В результате контратаки ВС РФ большинство сил ВСУ были выдавлены из Курской области, где они находились с августа 2024 года. Вскоре в регион приехал президент РФ Владимир Путин в военной форме, чтобы лично изучить ситуацию в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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