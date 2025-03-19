Алаудинов рассказал о панике ВСУ в Курской области

Российские военнослужащие во время операции по освобождению Суджи под названием «Поток» нанесли на униформу опознавательные знаки, которые используются Вооруженными силами Украины (ВСУ) — синий скотч. Это было сделано для того, чтобы посеять панику в рядах противника, заявил командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
«Наши бойцы использовали опознавательные знаки из синей изоленты, чтобы посеять панику среди украинских военнослужащих и запутать их. Пока ВСУ не понимают, что случилось, кто наступает, пока они разбираются, мы нанесли максимальный урон», — сказал командир спецназа «Ахмат». Его слова передает ТАСС.
В результате контратаки ВС РФ большинство сил ВСУ были выдавлены из Курской области, где они находились с августа 2024 года. Вскоре в регион приехал президент РФ Владимир Путин в военной форме, чтобы лично изучить ситуацию в регионе.
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