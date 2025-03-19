Хинштейн: из Курского приграничья вывезли 508 человек

В период с 12 марта из населенных пунктов Курской области, освобожденных от ВСУ, было эвакуировано 508 человек. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«С 12 марта из освобожденных населенных пунктов вывезено 508 человек, из них — 16 детей», — написал врио губернатора в своем telegram-канале. Он отметил, что некоторые из них находятся в пунктах временного размещения, другие остановились у своих родственников.
Хинштейн рассказал, что посетил в больнице одну из старейшин из числа освобожденных жителей Суджи, ветерана Ольгу Минченко. Летом 2025 года ей исполнится 102 года.
Эвакуация жителей из приграничных районов Курской области началась 12 марта. На тот момент было эвакуировано 275 человек, включая 11 детей. Большинство из них размещены в пунктах временного размещения или находятся у родственников, где им предоставляется необходимая поддержка, включая медицинскую и психологическую помощь.
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