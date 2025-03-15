Хинштейн рассказал об эвакуации мирных жителей курского приграничья

С 12 марта из приграничных районов Курской области было эвакуировано 275 человек, в том числе 11 детей, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. В субботу, 15 марта, было вывезено 34 человека.
«С 12 марта из освобожденных населенных пунктов Курской области вывезено 275 человек, включая — 11 детей. Только за сегодняшний день из приграничья эвакуировали 34 человека!» — написал Хинштейн в своем официальном telegram-канале. Эвакуация местных жителей продолжается.
На данный момент 174 жителя Курской области находятся в пунктах временного размещения (ПВР), остальных приняли на уход их родственники. Все размещенные в ПВР люди обеспечены необходимыми условиями для проживания, включая спальные места, питание, также они получают гуманитарную, медицинскую, психологическую и юридическую поддержку, поделился врио главы региона.
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