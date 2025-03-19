Россиян пугают фейком о клонировании людей с помощью ПЦР-теста на COVID

Информация о том, что врачи используют ПЦР-тесты не для выявления коронавирусной инфекции COVID-19, а для клонирования людей, не является достоверной. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков.
ПЦР-тест для выявления коронавируса может лишь создать множество копий генетического материала вируса, которые в дальнейшем позволяют выявить его в организме человека. «В ПЦР-тестах на COVID-19 используются праймеры, которые соответствуют фрагменту генетического материала вируса. Это позволяет создать множество копий этого материала, которые можно использовать для выявления наличия вируса», — говорится на сайте американского Национального института исследований генома человека. О клонировании людей с помощью такого метода в материалах ведомства речи не идет.
Впервые недостоверная информация начала расходиться еще несколько лет назад после выхода одного из выпусков американского шоу, которое не раз становилось источником фейков о вакцинации и коронавирусе. Гостья программы утверждала, что с помощью ПЦР-теста медики клонируют людей. В качестве подтверждения своих слов женщина привела статью «Полимеразная цепная реакция молекулярного клонирования: учебное пособие по клеточной инженерии», опубликованную на сайте Национального института здравоохранения США. Однако на самом деле в материале рассказывается о методе ПЦР-клонирования, предполагающего клонирование генов, и в пример приводятся разные штаммы вирусов, генетический материал которых может копироваться в рамках исследований.
Один из авторов еще одной статьи о ПЦР «Молекулярное клонирование с использованием полимеразной цепной реакции, учебное пособие по клеточной инженерии» Сайед Шахабуддин Хосейни рассказал американскому информационному агентству Associated Press, что сравнивать генное и репродуктивное клонирование нельзя. «Репродуктивное клонирование — это нечто совершенно отличное от генного клонирования, хотя у них общее название „клонирование“», — сказал он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.