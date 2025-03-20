Жительница Ноябрьска (ЯНАО) выгуливала кошку на поводке, тащив ее за собой по тротуару зимой. Многих ямальцев возмутила такая прогулка, однако нашлись и те, кто поддержал хозяйку, свои мнения северяне высказали в социальных сетях.
«Женщина пытается торопливо „гулять“ с домашней кошкой по северному снегу. Но она совсем этого не хочет», — сообщили в telegram-канале «Ямал. Округ белых ночей».
Жители ЯНАО сравнили женщину с жестоким персонажем из мультфильма «101 далматинец» — Круэллой. «Видимо в ее грезах это собака», — написал в комментариях Евгений Шамшидинов. Однако другой пользователь не согласился с обвинениями в плохом отношении к кошке.
«Деревенские кошки всегда самостоятельно гуляют зимой по снегу. Как нагуляются, домой просятся. В городе тоже, надо чаще их выгуливать по погоде», — написала Зульфия Закирова. «Э, нет. Деревенские кошки полудикие: домой приходят перекусить. И никто их на поводке не тягает, а здесь явный трэш», — не согласился Владимир.
В telegram-канале «NSK», где появилось видео, пост собрал около ста комментариев. Большинство комментаторов считают, что выгул кошки на поводке — жестокое обращение с животными. Но некоторые комментаторы считают, что проблему раздули. «Скорую помощь вызовите, раз все так плохо. Или с хозяйкой разумно связаться и узнать, как кошка себя чувствует. Можно в МЧС еще позвонить», — пишет один из пользователей.
URA.RU сообщало, что депутаты округа повысили штрафы за нарушение правил содержания домашних животных. Так с 1 сентября 2026 года за нарушение регистрации животного владельцам будет грозить штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей.
Видео из группы «Злой ноябрянин» в VK.
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