20 марта 2025

Жительница ЯНАО купила наркотики и села в колонию

Женщину из Надыма лишат свободы за покупку наркотиков
© Служба новостей «URA.RU»
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Жительница Надыма хранила при себе наркотики
Жительница Надыма хранила при себе наркотики Фото:

Жительницу Надыма (ЯНАО) посадят за покупку и хранение наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней ранее судимой местной жительницы. В июле прошлого года женщина из „тайника-закладки“ забрала и хранила при себе заказанные ею через мессенджер у неустановленного следствием лица синтетический наркотик массой 1,2 гр», — сообщили на официальном сайте прокуратуры округа.

Во время суда обвиняемая раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Жительницу Надыма (ЯНАО) посадят за покупку и хранение наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО. «Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней ранее судимой местной жительницы. В июле прошлого года женщина из „тайника-закладки“ забрала и хранила при себе заказанные ею через мессенджер у неустановленного следствием лица синтетический наркотик массой 1,2 гр», — сообщили на официальном сайте прокуратуры округа. Во время суда обвиняемая раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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