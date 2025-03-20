Жительница ЯНАО купила наркотики и села в колонию

Жительницу Надыма (ЯНАО) посадят за покупку и хранение наркотиков. Об этом сообщили в прокуратуре ЯНАО.
«Надымская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 35-летней ранее судимой местной жительницы. В июле прошлого года женщина из „тайника-закладки“ забрала и хранила при себе заказанные ею через мессенджер у неустановленного следствием лица синтетический наркотик массой 1,2 гр», — сообщили на официальном сайте прокуратуры округа.
Во время суда обвиняемая раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на два года и шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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