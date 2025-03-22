В России обнародован теневой рынок просроченных продуктов

РЕН ТВ: в России активно развивается теневой рынок просроченных продуктов
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В России появился теневой рынок просроченных продуктов, сообщил РЕН ТВ
В России появился теневой рынок просроченных продуктов, сообщил РЕН ТВ Фото:

В России активно развивается теневой рынок просроченных продуктов, выяснили журналисты. Неликвидные товары из супермаркетов покупают за символическую цену и затем перепродают на рынках или через интернет, несмотря на угрозу штрафов и тюремного заключения. Прибыль с такой торговли может быть в десять раз выше закупочной цены.

«В России появился целый рынок так называемой просрочки. Схема уже обкатана: сначала неликвидный товар из супермаркетов скупают за бесценок вместо утилизации, а потом он снова поступает в продажу уже на рынках или в интернете», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Согласно закону, просроченные продукты должны утилизироваться, однако сотрудники крупных торговых сетей сообщают, что на практике все происходит иначе. «Мы сами, продавцы, выносим по-тихому на мусорку. Не прям рядом с магазином, а подальше, чтобы на нас не подумали», — рассказала сотрудница крупной торговой сети Екатерина.

Продаются просроченные колбасы, сосиски и молочные продукты. Цены на такие товары шокируют: пачка печенья стоит 20 рублей, колбаса — 100 рублей, а молоко — 25 рублей. Продавцы уклоняются от ответов о происхождении товара, а покупатели сметают его с прилавков. 

Просроченные товары не только продаются на улицах, но и организовываются через интернет. По словам одного из менеджеров, участвующих в схеме, продажи осуществляются «ежедневно и в любых объемах». Некоторые магазины отдают просрочку фудшеринговым компаниям или продают фермерам для кормления животных, но такие сделки часто происходят неофициально.

Несмотря на риски, связанные с продажей просроченных товаров, такие продавцы не боятся штрафов и уголовной ответственности. Прибыль от их деятельности может достигать десятикратного увеличения вложенных средств.

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В России активно развивается теневой рынок просроченных продуктов, выяснили журналисты. Неликвидные товары из супермаркетов покупают за символическую цену и затем перепродают на рынках или через интернет, несмотря на угрозу штрафов и тюремного заключения. Прибыль с такой торговли может быть в десять раз выше закупочной цены. «В России появился целый рынок так называемой просрочки. Схема уже обкатана: сначала неликвидный товар из супермаркетов скупают за бесценок вместо утилизации, а потом он снова поступает в продажу уже на рынках или в интернете», — сообщил телеканал РЕН ТВ. Согласно закону, просроченные продукты должны утилизироваться, однако сотрудники крупных торговых сетей сообщают, что на практике все происходит иначе. «Мы сами, продавцы, выносим по-тихому на мусорку. Не прям рядом с магазином, а подальше, чтобы на нас не подумали», — рассказала сотрудница крупной торговой сети Екатерина. Продаются просроченные колбасы, сосиски и молочные продукты. Цены на такие товары шокируют: пачка печенья стоит 20 рублей, колбаса — 100 рублей, а молоко — 25 рублей. Продавцы уклоняются от ответов о происхождении товара, а покупатели сметают его с прилавков.  Просроченные товары не только продаются на улицах, но и организовываются через интернет. По словам одного из менеджеров, участвующих в схеме, продажи осуществляются «ежедневно и в любых объемах». Некоторые магазины отдают просрочку фудшеринговым компаниям или продают фермерам для кормления животных, но такие сделки часто происходят неофициально. Несмотря на риски, связанные с продажей просроченных товаров, такие продавцы не боятся штрафов и уголовной ответственности. Прибыль от их деятельности может достигать десятикратного увеличения вложенных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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