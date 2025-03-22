22 марта 2025
21 марта 2025

В МЧС раскрыли подробности пожара в строящемся здании Салехарда. Видео

В Салехарде пожар в строящемся здании происходил по свайному полю
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь быстро распространился из-за сильного ветра
Огонь быстро распространился из-за сильного ветра Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в строящемся здании на улице Объездной горение происходило по всему свайному полю, также отдельные очаги возгорания были обнаружены на первом этаже. В Управлении МЧС округа сообщили, что площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров.

«Горение происходило по свайному полю и очагами на первом этаже. Площадь пожара составила 4 800 квадратных метров», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что огонь распространился очень быстро из-за сильного ветра. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о возгорание поступило в МЧС днем 23 марта. Черные клубы дыма было видно с разных концов города.

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В Салехарде (ЯНАО) в строящемся здании на улице Объездной горение происходило по всему свайному полю, также отдельные очаги возгорания были обнаружены на первом этаже. В Управлении МЧС округа сообщили, что площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров. «Горение происходило по свайному полю и очагами на первом этаже. Площадь пожара составила 4 800 квадратных метров», — сообщили в telegram-канале ведомства. Уточняется, что огонь распространился очень быстро из-за сильного ветра. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет. Сообщение о возгорание поступило в МЧС днем 23 марта. Черные клубы дыма было видно с разных концов города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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