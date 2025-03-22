В Салехарде (ЯНАО) в строящемся здании на улице Объездной горение происходило по всему свайному полю, также отдельные очаги возгорания были обнаружены на первом этаже. В Управлении МЧС округа сообщили, что площадь пожара составила 4,8 тысячи квадратных метров.
«Горение происходило по свайному полю и очагами на первом этаже. Площадь пожара составила 4 800 квадратных метров», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что огонь распространился очень быстро из-за сильного ветра. В настоящее время пожар ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
Сообщение о возгорание поступило в МЧС днем 23 марта. Черные клубы дыма было видно с разных концов города.
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