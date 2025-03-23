МЧС предупреждает курганцев о гололеде на дорогах и сильном ветре

На дорогах Курганской области 24 марта возможно образование гололедицы, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом жителей предупреждает МЧС. Информация опубликована на сайте ведомства.
«24 марта в Курганской области ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, с порывами до 13-18 метров в секунду», — сообщается на сайте ведомства.
По данным Курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью столбик термометра может опуститься до -6, -11 градусов. Днем в Кургане и области потеплеет до +2.
В Шадринске чуть теплее: ночью, по данным Gismeteo, ожидается около -2, -5 градусов. Днем, как и в Кургане, до +2 и солнечно.
В Курганской области продолжаются неблагоприятные погодные условия, связанные с резкими порывами ветра и осадками. Ранее МЧС уже предупреждало о сильных ветрах до 21 метра в секунду и возможности гололедицы на дорогах. Жителям и водителям рекомендовалось проявлять особую осторожность и избегать опасных мест во время непогоды.
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