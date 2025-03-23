23 марта 2025
22 марта 2025

МЧС предупреждает курганцев о гололеде на дорогах и сильном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Курганской области местами пройдет снег, на дорогах будет скользко
В Курганской области местами пройдет снег, на дорогах будет скользко Фото:

На дорогах Курганской области 24 марта возможно образование гололедицы, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом жителей предупреждает МЧС. Информация опубликована на сайте ведомства.

«24 марта в Курганской области ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, с порывами до 13-18 метров в секунду», — сообщается на сайте ведомства.

По данным Курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью столбик термометра может опуститься до -6, -11 градусов. Днем в Кургане и области потеплеет до +2. 

В Шадринске чуть теплее: ночью, по данным Gismeteo, ожидается около -2, -5 градусов. Днем, как и в Кургане, до +2 и солнечно.

В Курганской области продолжаются неблагоприятные погодные условия, связанные с резкими порывами ветра и осадками. Ранее МЧС уже предупреждало о сильных ветрах до 21 метра в секунду и возможности гололедицы на дорогах. Жителям и водителям рекомендовалось проявлять особую осторожность и избегать опасных мест во время непогоды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На дорогах Курганской области 24 марта возможно образование гололедицы, а порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду. Об этом жителей предупреждает МЧС. Информация опубликована на сайте ведомства. «24 марта в Курганской области ночью ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, с порывами до 13-18 метров в секунду», — сообщается на сайте ведомства. По данным Курганского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью столбик термометра может опуститься до -6, -11 градусов. Днем в Кургане и области потеплеет до +2.  В Шадринске чуть теплее: ночью, по данным Gismeteo, ожидается около -2, -5 градусов. Днем, как и в Кургане, до +2 и солнечно. В Курганской области продолжаются неблагоприятные погодные условия, связанные с резкими порывами ветра и осадками. Ранее МЧС уже предупреждало о сильных ветрах до 21 метра в секунду и возможности гололедицы на дорогах. Жителям и водителям рекомендовалось проявлять особую осторожность и избегать опасных мест во время непогоды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...