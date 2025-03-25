25 марта 2025

Жители ЯНАО вынуждены ездить в крупные города из-за дефицита врачей

Депздрав ЯНАО подтвердил нехватку узких специалистов в больнице Аксарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Узкие специалисты есть только в больших городах Ямала
Узкие специалисты есть только в больших городах Ямала Фото:

Жители Аксарки (Приуральский район ЯНАО) вынуждены добираться до Лабытнанги, чтобы получить квалифицированную помощь. Департамент здравоохранения округа объяснил основные причины направления приуральцев в крупные города дефицитом узких специалистов.

«Что у нас с больницей, вроде врачи все на месте, а нас отправляют в Лабытнанги. Я вынуждена была прикрепиться к Салехарду», — написала в комментариях к эфиру главы Приуральского района Валентина Яковенко.

Комментарий Яковенко поддержали другие жители. Сотрудник депздрава ЯНАО ответил, что все виды помощи, как в поликлинике, так и в больнице, доступны в Аксарковской участковой больнице.

«Однако, если пациенту нужна консультация узких специалистов, которых сейчас нет в Аксарке, или нужно пройти КТ/МРТ — направляем в Лабытнанги. Также в горбольницу направляют для лечения в стационаре», — написала пресс-служба окружного депздрава. 

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Жители Аксарки (Приуральский район ЯНАО) вынуждены добираться до Лабытнанги, чтобы получить квалифицированную помощь. Департамент здравоохранения округа объяснил основные причины направления приуральцев в крупные города дефицитом узких специалистов. «Что у нас с больницей, вроде врачи все на месте, а нас отправляют в Лабытнанги. Я вынуждена была прикрепиться к Салехарду», — написала в комментариях к эфиру главы Приуральского района Валентина Яковенко. Комментарий Яковенко поддержали другие жители. Сотрудник депздрава ЯНАО ответил, что все виды помощи, как в поликлинике, так и в больнице, доступны в Аксарковской участковой больнице. «Однако, если пациенту нужна консультация узких специалистов, которых сейчас нет в Аксарке, или нужно пройти КТ/МРТ — направляем в Лабытнанги. Также в горбольницу направляют для лечения в стационаре», — написала пресс-служба окружного депздрава. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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