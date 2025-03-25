Жители ЯНАО вынуждены ездить в крупные города из-за дефицита врачей

Жители Аксарки (Приуральский район ЯНАО) вынуждены добираться до Лабытнанги, чтобы получить квалифицированную помощь. Департамент здравоохранения округа объяснил основные причины направления приуральцев в крупные города дефицитом узких специалистов.
«Что у нас с больницей, вроде врачи все на месте, а нас отправляют в Лабытнанги. Я вынуждена была прикрепиться к Салехарду», — написала в комментариях к эфиру главы Приуральского района Валентина Яковенко.
Комментарий Яковенко поддержали другие жители. Сотрудник депздрава ЯНАО ответил, что все виды помощи, как в поликлинике, так и в больнице, доступны в Аксарковской участковой больнице.
«Однако, если пациенту нужна консультация узких специалистов, которых сейчас нет в Аксарке, или нужно пройти КТ/МРТ — направляем в Лабытнанги. Также в горбольницу направляют для лечения в стационаре», — написала пресс-служба окружного депздрава.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!