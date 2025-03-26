В Салехарде вооруженная охрана моста «Факел» обойдется в 1,4 млн рублей

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Вооруженная охрана моста обойдется в 1,4 млн рублей
Вооруженная охрана моста обойдется в 1,4 млн рублей Фото:

Вооруженная охрана моста «Факел» через реку Преображенку в Салехарде обойдется городскому бюджету в 1,4 млн рублей. В закупках услуги участвовали три организации, сообщается в документации лота.

Администрации Салехарда требуются услуги по вооруженной охране объекта «Мост „Факел“ через реку Преображенка. Кроме этого, исполнитель должен иметь оперативного дежурного и группу быстрого реагирования с круглосуточным режимом работы, сообщается в закупке.

Начальная стоимость работ оценивалась в 1,9 млн рублей, но в ходе аукционных процедур участники сбили цену до 1,4 млн рублей. Название организации-победителя пока не опубликовано.

Ранее администрация Салехарда выделяла 26,7 млн рублей на ремонт дороги на проспекте Молодежи и подъездных путях к мосту «Факел» через реку Преображенку. В 2023 году прокуратура обнаружила на дне реки в районе моста «Факел» скопления мусора, а также металлические и бетонные конструкции. 

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Вооруженная охрана моста «Факел» через реку Преображенку в Салехарде обойдется городскому бюджету в 1,4 млн рублей. В закупках услуги участвовали три организации, сообщается в документации лота. Администрации Салехарда требуются услуги по вооруженной охране объекта «Мост „Факел“ через реку Преображенка. Кроме этого, исполнитель должен иметь оперативного дежурного и группу быстрого реагирования с круглосуточным режимом работы, сообщается в закупке. Начальная стоимость работ оценивалась в 1,9 млн рублей, но в ходе аукционных процедур участники сбили цену до 1,4 млн рублей. Название организации-победителя пока не опубликовано. Ранее администрация Салехарда выделяла 26,7 млн рублей на ремонт дороги на проспекте Молодежи и подъездных путях к мосту «Факел» через реку Преображенку. В 2023 году прокуратура обнаружила на дне реки в районе моста «Факел» скопления мусора, а также металлические и бетонные конструкции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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