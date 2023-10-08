В ЯНАО требуют очистить реку, которую переименовал Мишустин

Салехардская прокуратура потребовала привести в порядок дно реки Преображенка, которую переименовали из Шайтанки по распоряжению, подписанному российским премьером Михаилом Мишустиным. Требуется поднять со дна и утилизировать затонувшие металлоконструкции и мусор, сообщает в telegram-канале прокуратура ЯНАО.
«Прокуратура Салехарда провела обследование водоохранной зоны и акватории реки Преображенка. В ходе надзорных мероприятий в районе моста „Факел“ на дне реки обнаружены скопления мусора, а также металлические и бетонные конструкции», — говорится в сообщении.
Сообщается, что мусор и металлоконструкции проступили над водой во время сезонного обмеления реки. Прокурор города через суд возложил обязанности по очистке Преображенки на администрацию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.
Ранее URA.RU рассказало, что река Преображенка была переименована из Шайтанки по инициативе депутатов законодательного собрания ЯНАО. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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