В ЯНАО требуют очистить реку, которую переименовал Мишустин

Прокуратура ЯНАО проконтролирует очистку от мусора дна реки Преображенка

09 октября 2023 в 10:00 Размер текста - 17 +

На дне реки Преображенка после обследования акватории обнаружены залежи мусора Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Салехардская прокуратура потребовала привести в порядок дно реки Преображенка, которую переименовали из Шайтанки по распоряжению, подписанному российским премьером Михаилом Мишустиным. Требуется поднять со дна и утилизировать затонувшие металлоконструкции и мусор, сообщает в telegram-канале прокуратура ЯНАО. «Прокуратура Салехарда провела обследование водоохранной зоны и акватории реки Преображенка. В ходе надзорных мероприятий в районе моста „Факел“ на дне реки обнаружены скопления мусора, а также металлические и бетонные конструкции», — говорится в сообщении. Сообщается, что мусор и металлоконструкции проступили над водой во время сезонного обмеления реки. Прокурор города через суд возложил обязанности по очистке Преображенки на администрацию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. Ранее URA.RU рассказало, что река Преображенка была переименована из Шайтанки по инициативе депутатов законодательного собрания ЯНАО. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Салехардская прокуратура потребовала привести в порядок дно реки Преображенка, которую переименовали из Шайтанки по распоряжению, подписанному российским премьером Михаилом Мишустиным. Требуется поднять со дна и утилизировать затонувшие металлоконструкции и мусор, сообщает в telegram-канале прокуратура ЯНАО. «Прокуратура Салехарда провела обследование водоохранной зоны и акватории реки Преображенка. В ходе надзорных мероприятий в районе моста „Факел“ на дне реки обнаружены скопления мусора, а также металлические и бетонные конструкции», — говорится в сообщении. Сообщается, что мусор и металлоконструкции проступили над водой во время сезонного обмеления реки. Прокурор города через суд возложил обязанности по очистке Преображенки на администрацию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. Ранее URA.RU рассказало, что река Преображенка была переименована из Шайтанки по инициативе депутатов законодательного собрания ЯНАО. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.