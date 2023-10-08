08 октября 2023
07 октября 2023
06 октября 2023

В ЯНАО требуют очистить реку, которую переименовал Мишустин

Прокуратура ЯНАО проконтролирует очистку от мусора дна реки Преображенка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Салехард, набережная Шайтанка
На дне реки Преображенка после обследования акватории обнаружены залежи мусора Фото:

Салехардская прокуратура потребовала привести в порядок дно реки Преображенка, которую переименовали из Шайтанки по распоряжению, подписанному российским премьером Михаилом Мишустиным. Требуется поднять со дна и утилизировать затонувшие металлоконструкции и мусор, сообщает в telegram-канале прокуратура ЯНАО.

«Прокуратура Салехарда провела обследование водоохранной зоны и акватории реки Преображенка. В ходе надзорных мероприятий в районе моста „Факел“ на дне реки обнаружены скопления мусора, а также металлические и бетонные конструкции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что мусор и металлоконструкции проступили над водой во время сезонного обмеления реки. Прокурор города через суд возложил обязанности по очистке Преображенки на администрацию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей.

Ранее URA.RU рассказало, что река Преображенка была переименована из Шайтанки по инициативе депутатов законодательного собрания ЯНАО. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Салехардская прокуратура потребовала привести в порядок дно реки Преображенка, которую переименовали из Шайтанки по распоряжению, подписанному российским премьером Михаилом Мишустиным. Требуется поднять со дна и утилизировать затонувшие металлоконструкции и мусор, сообщает в telegram-канале прокуратура ЯНАО. «Прокуратура Салехарда провела обследование водоохранной зоны и акватории реки Преображенка. В ходе надзорных мероприятий в районе моста „Факел“ на дне реки обнаружены скопления мусора, а также металлические и бетонные конструкции», — говорится в сообщении. Сообщается, что мусор и металлоконструкции проступили над водой во время сезонного обмеления реки. Прокурор города через суд возложил обязанности по очистке Преображенки на администрацию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей. Ранее URA.RU рассказало, что река Преображенка была переименована из Шайтанки по инициативе депутатов законодательного собрания ЯНАО. Инициативу поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...