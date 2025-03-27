Спутники зафиксировали первые природные пожары в Курганской области. Скрин

В Курганской области вспыхнули первые природные пожары
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Спутники зафиксировали первые пожары в Курганской области
Спутники зафиксировали первые пожары в Курганской области Фото:

На 26 марта 2025 года в Курганской области зарегистрировано 29 природных пожаров. За последние шесть дней огонь охватил 643 гектара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.

«По состоянию на 26 марта в регионе зафиксировано 29 термических аномалий. С начала года огонь прошел уже 722 гектара», — говорится в отчете Авиалесоохраны, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что данные получены с помощью космического мониторинга.

С 20 марта количество пожаров в области увеличилось в три раза. Для сравнения: год назад, на эту же дату, выгорело лишь 118 гектаров — в шесть раз меньше, чем в 2025 году. 

Отчет о термических аномалиях на 26 марта 2025 года
Отчет о термических аномалиях на 26 марта 2025 года
Фото:

Ранее URA.RU рассказывало о причинах весенних пожаров в Курганской области. Апрель в регионе — время повышенной пожарной опасности из-за сухой и ветреной погоды. Пожароопасный период длится с 1 апреля по 5 июня, а его пик приходится на 1 мая. Климатическая весна в регионе начинается 1 апреля, когда температура становится положительной.

Снег сходит в середине месяца, почва подсыхает, а растительность еще не появляется, создавая условия для пожаров. В это время года ветер усиливается из-за температурной разницы между севером и югом. В 2024 году в Курганской области число лесных пожаров снизилось в 8,7 раза благодаря усиленным мерам по подготовке к пожароопасному сезону.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 26 марта 2025 года в Курганской области зарегистрировано 29 природных пожаров. За последние шесть дней огонь охватил 643 гектара. Об этом сообщает Авиалесоохрана. «По состоянию на 26 марта в регионе зафиксировано 29 термических аномалий. С начала года огонь прошел уже 722 гектара», — говорится в отчете Авиалесоохраны, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что данные получены с помощью космического мониторинга. С 20 марта количество пожаров в области увеличилось в три раза. Для сравнения: год назад, на эту же дату, выгорело лишь 118 гектаров — в шесть раз меньше, чем в 2025 году.  Ранее URA.RU рассказывало о причинах весенних пожаров в Курганской области. Апрель в регионе — время повышенной пожарной опасности из-за сухой и ветреной погоды. Пожароопасный период длится с 1 апреля по 5 июня, а его пик приходится на 1 мая. Климатическая весна в регионе начинается 1 апреля, когда температура становится положительной. Снег сходит в середине месяца, почва подсыхает, а растительность еще не появляется, создавая условия для пожаров. В это время года ветер усиливается из-за температурной разницы между севером и югом. В 2024 году в Курганской области число лесных пожаров снизилось в 8,7 раза благодаря усиленным мерам по подготовке к пожароопасному сезону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...