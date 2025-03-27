На 26 марта 2025 года в Курганской области зарегистрировано 29 природных пожаров. За последние шесть дней огонь охватил 643 гектара. Об этом сообщает Авиалесоохрана.
«По состоянию на 26 марта в регионе зафиксировано 29 термических аномалий. С начала года огонь прошел уже 722 гектара», — говорится в отчете Авиалесоохраны, опубликованном на официальном сайте. Отмечается, что данные получены с помощью космического мониторинга.
С 20 марта количество пожаров в области увеличилось в три раза. Для сравнения: год назад, на эту же дату, выгорело лишь 118 гектаров — в шесть раз меньше, чем в 2025 году.
Ранее URA.RU рассказывало о причинах весенних пожаров в Курганской области. Апрель в регионе — время повышенной пожарной опасности из-за сухой и ветреной погоды. Пожароопасный период длится с 1 апреля по 5 июня, а его пик приходится на 1 мая. Климатическая весна в регионе начинается 1 апреля, когда температура становится положительной.
Снег сходит в середине месяца, почва подсыхает, а растительность еще не появляется, создавая условия для пожаров. В это время года ветер усиливается из-за температурной разницы между севером и югом. В 2024 году в Курганской области число лесных пожаров снизилось в 8,7 раза благодаря усиленным мерам по подготовке к пожароопасному сезону.
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